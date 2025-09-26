स्थानीय संघर्षापासून जागतिक स्तरापर्यंत : डॉ. योगेश लखानींचा प्रेरणादायी प्रवास
स्थानीय संघर्षापासून जागतिक स्तरापर्यंत डॉ. योगेश लखानींचा प्रेरणादायी प्रवास
मुंबई, ता. २६ : ब्राइट आउटडोअर मीडियाचे मुख्य व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. योगेश लखानी यंदा त्यांचा ६२वा वाढदिवस साजरा करत आहेत.
डॉ. योगेश लखानी यांनी गरिबीतून बाहेर पडून जागतिक स्तरावर एक यशस्वी उद्योजक म्हणून स्वतःला सिद्ध केले आहे. बालपणी वर्तमानपत्रे विकण्यापासून सुरुवात करून, त्यांनी जाहिरात क्षेत्रात आपले साम्राज्य उभारले.
डॉ. लखानी यांनी मर्यादित संसाधनांवर मात करून जाहिरात उद्योगात प्रवेश केला. एका साध्या रेल्वेस्थानकावर होर्डिंग लावण्यापासून त्यांनी सुरुवात केली. त्यांचे कठोर परिश्रम, प्रामाणिकपणा आणि दूरदृष्टी यामुळे ब्राइट आउटडोअर मीडिया आज बाह्य जाहिरात क्षेत्रातील एक अग्रगण्य कंपनी बनली आहे.
व्यवसायाबरोबरच, डॉ. लखानी सामाजिक कार्यातही सक्रिय आहेत. त्यांनी मोफत डायलिसिस केंद्रे सुरू केली आहेत आणि गरजूंना मदत करतात. त्यांच्या कार्यासाठी त्यांना अनेक पुरस्कार आणि फ्रान्सच्या सॉर्बोन विद्यापीठातून आणि सामाजिक सेवेसाठी अमेरिकेच्या रॉयल अमेरिकन विद्यापीठातून त्यांना मानद डॉक्टरेट पदव्या मिळाल्या आहेत. जरी त्यांनी स्वतः कधीही एमबीए केले नसले तरीही त्यांचे वेळ-व्यवस्थापन आणि नेतृत्व कौशल्य एमबीए संस्थांमध्ये केस स्टडी म्हणून शिकवले जाते.
जागतिक ओळख
डॉ. लखानी यांनी अमेरिकेत राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या शपथविधी सोहळ्याला विशेष अतिथी म्हणून उपस्थिती लावली आणि कान्स फिल्म फेस्टिव्हलच्या रेड कार्पेटवर चालून भारताचा गौरव वाढवला. त्यांच्या नेतृत्वाखाली, ब्राइट आउटडोअर मीडिया बीएसईवर सूचीबद्ध होणारी पहिली आउटडोअर जाहिरात कंपनी बनली आहे.
प्रेरणेचा स्रोत
वर्तमानपत्रे विकण्यापासून ते जागतिक स्तरावर भारताचे प्रतिनिधित्व करण्यापर्यंत, एका साध्या रेल्वेस्थानकावर होर्डिंग लावण्यापासून ते कान्सच्या रेड कार्पेटवर चालण्यापर्यंत डॉ. योगेश लखानी यांचा जीवनप्रवास हे सिद्ध करतो की, दृढनिश्चय, कठोर परिश्रम आणि नम्रता या गुणांनी कोणतेही स्वप्न साकार करता येते. त्यांचा जीवनप्रवास अनेकांसाठी प्रेरणादायी आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.