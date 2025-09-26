कांदिवली आगीत भाजलेल्या सहा जणांची प्रकृती चिंताजनक
कांदिवली आगीत भाजलेल्यांवर नॅशनल बर्न सेंटरमध्ये उपचार
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २६ ः कांदिवली पूर्वेतील एका कॅटरिंग दुकानात गॅस सिलिंडरचा स्फोट झाला, ज्यामध्ये सात जण गंभीर जखमी झाले. आग इतकी भीषण होती की एक स्कूटरही जळाली. जखमींवर सध्या ऐरोलीच्या नॅशनल बर्न सेंटरमध्ये उपचार सुरू असून सहाही रुग्ण सध्या व्हेंटिलेटरवर असल्याची माहिती सेंटरचे प्रमुख डॉ. सुनील केसवानी यांनी दिली. आगीत भाजलेले सर्व रुग्णांची प्रकृती गंभीर असून शिवानी गांधी, जानकी गुप्ता आणि नितू गुप्ता या तिघांची शस्त्रक्रिया करण्यात आली.
डॉ. केसवानी यांनी सांगितले, की नॅशनल बर्न सेंटरमध्ये स्वतंत्र त्वचापेढी आहे. मृत त्वचा काढून त्यावर त्वचापेढीतून घेतलेल्या त्वचेचे प्रत्यारोपण करण्यात आले आहेत. त्यांची प्रकृती गंभीर आहे; पण आम्ही प्रयत्न केले आहेत. आपल्याकडे दाखल सर्व रुग्णांची प्रकृती चिंताजनक आहे. सहापैकी एक रुग्ण मानाराम कुमावत हा फक्त ३० टक्के भाजला आहे. तर शिवानी गांधी ही ९० टक्के भाजली असून सर्व रुग्णांच्या फुप्फुसात धूर गेल्याने फुप्फुस जखमी झाले आहेत. ज्यामुळे सर्वाधिक परिणाम झाला आहे. दोन रुग्णांची प्रकृती जास्त चिंताजनक असल्याने त्यांच्यावर शस्त्रक्रिया केली जाऊ शकत नाही. यासह सर्व रुग्णांचे रक्तदाब कमी-जास्त होत असल्याने त्यांना निरीक्षणाखाली ठेवण्यात आले आहे. या आगीत एकूण सात जण गंभीररीत्या होरपळले. शिवानी गांधी ९५ टक्क्यांपेक्षा जास्त भाजल्याने प्रकृती गंभीर असल्याचे डॉ. केसवानी यांनी सांगितले.
चिंताजनक स्थिती
दुर्गा गुप्ता (३५) या ८५ टक्के भाजल्या आहेत. २८ वर्षीय पुतानी कुमारी ८० टक्के भाजल्या आहेत. त्यांना सुरुवातीला कांदिवली शताब्दी रुग्णालयात दाखल केले होते; पण गंभीर भाजल्याने त्यांना कस्तुरबा रुग्णालयात दाखल केले गेले. प्रकृती बिघडल्यावर त्यांना बुधवारी रात्री उशिरा नॅशनल बर्न सेंटरमध्ये दाखल करण्यात आले.
शिवानी कॅटरींगमध्ये थेपले तयार करतात. त्यांचा डोळाही भाजला आहे. त्या ९० टक्के भाजल्या आहेत. त्यांचा मुलगा आणि त्या एकत्र राहतात. आणि मुलगी, जावई दुसऱ्या घरात राहतात. त्यांच्या पतीचे कोरोनामध्ये निधन झाले. त्या ५२ वर्षांच्या आहेत. अजून डॉक्टरांचे अहवाल सकारात्मक येत नाहीत. सात जण गंभीर जखमी झाले आहेत, असे रक्षा जोशी यांच्या सून ज्योती आचार्य यांनी सांगितले.
