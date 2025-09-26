मुंबई-अहमदाबाद महामार्गावर दोन टेम्पोची धडक; एक गंभीर तर दोघे किरकोळ जखमी
दोन टेम्पोंच्या धडकेत एक गंभीर जखमी
कासा, ता. २६ (बातमीदार) ः मुंबई-अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्गावर धुंदलवाडी येथे शुक्रवारी (ता. २६) पहाटे दोन आयशर टेम्पोंमध्ये झालेल्या भीषण अपघातात एक जण गंभीर जखमी झाला, तर दोघे किरकोळ जखमी झाले.
इंदूरहून गुजरातकडे जाणारा एक आयशर टेम्पो (क्रमांक एमपी-१३/जीबी/६८४९, चालक रफिक गफूर खान, वय ३६) एका अज्ञात वाहनाला धडकला. त्याचवेळी, मागून येणाऱ्या दुसऱ्या आयशर टेम्पोने (क्रमांक जीजे-०४/एक्स-९०४८, चालक हरीशभाई रताबाई अजरा, २८) मागून जोरदार धडक दिली, ज्यामुळे हा अपघात झाला.
अपघातात दुसऱ्या टेम्पोचा क्लिनर शमी शंकर सोलंकी (१८), हा केबिनमध्ये अडकून गंभीर जखमी झाला. त्याच्या डोक्याला आणि हाताला गंभीर दुखापत झाली तर दोन्ही टेम्पोचे चालक किरकोळ जखमी झाले आहेत. जखमी शमी सोलंकी याला तातडीने बाहेर काढून उपचारासाठी नंदलवाडी येथील वेदांत हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले आहे. अपघातामुळे महामार्गावरील वाहतूक काही काळ थांबली होती; पण लवकरच ती पूर्ववत करण्यात आली. कासा पोलिस या प्रकरणाचा पुढील तपास करीत आहेत.
