शिकलकर टोळीतील चौघांना अटक
शिकलकर टोळीतील चौघांना अटक
४० घरफोड्यांचे गुन्हे उघडकीस
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. २६ ः ठाणे आणि नवी मुंबई येथे घरफोडी करणाऱ्या शिकलकर टोळीचा ठाणे पोलिसांनी पर्दाफाश केला आहे. या टोळीतील चौघांना पुणे येथून अटक करण्यात आली असून, यामध्ये मुख्य सूत्रधार विजयसिंग जुन्नी ऊर्फ शिकलकर (वय २४) याचा समावेश आहे. इतर आरोपींमध्ये सोनूसिंग जुन्नी (२७), अतुल खंडाळे (खंडागळे) (२४) आणि सन्नी सरदार (२७) यांचा समावेश आहे. या अटकेमुळे ४० घरफोड्यांचे गुन्हे उघडकीस आले आहेत, अशी माहिती शुक्रवारी झालेल्या पत्रकार परिषदेत ठाणे गुन्हे शाखेचे पोलिस उपायुक्त अमरसिंह जाधव यांनी दिली.
आरोपींकडून रोख रक्कम, सोन्या-चांदीचे दागिने, तसेच गुन्ह्यांसाठी वापरलेली गाडी असा एकूण ३९ लाख रुपयांपेक्षा जास्त किमतीचा मुद्देमाल जप्त केला असून या टोळीचा मुख्य सूत्रधार विजयसिंग याच्यावर यापूर्वी २० गुन्हे दाखल आहेत. त्यामध्ये सर्वाधिक प्रत्येकी सहा गुन्हे हे ठाणे आणि पुण्यातील असून जळगाव आणि नवी मुंबईत प्रत्येकी तीन आणि प्रत्येकी एक गुन्हा टिळकनगर आणि अहिल्यानगर पोलिस ठाण्यात दाखल आहेत. तर सोनूसिंग याच्यावर पुण्यात तीन आणि अतुल याच्यावर पुणे आणि मुंबईत प्रत्येकी दोन तसेच अहिल्यानगरमध्ये एक गुन्हा दाखल आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.