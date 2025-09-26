गोदरेज कन्झ्युमर कंपनीकडून सकारात्मक प्रतिसाद
संसर्गजन्य आजारांच्या नियंत्रणासाठी विशेष कृतिदल
गोदरेज कन्झ्युमर कंपनीचा सकारात्मक प्रतिसाद
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २६ : राज्यातून संसर्गजन्य आजारांचे संपूर्ण उच्चाटन करण्याचे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कीटकजन्य आजार नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत काम करणाऱ्या संस्थांना केले होते. याला गोदरेज कन्झ्युमर्स कंपनीने सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. त्यानुसार संसर्गजन्य आजारांच्या नियंत्रणासाठी भारतीय वैद्यकीय संशाेधन परिषद, सार्वजनिक आरोग्य विभाग आणि गोदरेज कंझ्युमर्स यांचे एक विशेष कृतिदल तयार करण्यात आले आहे.
महाराष्ट्रात मलेरिया, डेंगी आणि चिकुनगुनिया नियंत्रणासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभाग आणि गोदरेज कन्झ्युमर प्रॉडक्ट्सच्या एम्बेड प्रकल्पांतर्गत महत्त्वपूर्ण पावले उचलण्यात येत आहेत. राज्यातील सहा जिल्ह्यांमध्ये आणि विशेषतः गडचिरोलीत या उपक्रमाने लक्षणीय यश मिळवले आहे. या उपक्रमामुळे संपूर्ण राज्यात संसर्गजन्य आजारांच्या नियंत्रणासाठी सुसंगत, वैज्ञानिक आणि सर्वसमावेशक आराखडा तयार होईल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.
प्रतिबंधात्मक व्यवस्थापन
सार्वजनिक आरोग्य विभागांतर्गत गोदरेज कन्झ्युमर प्रॉडक्ट्सच्या एम्बेड प्रकल्पांतर्गत या संसर्गजन्य आजारांच्या प्रतिबंधासाठी व्यवस्थापन करण्यात येत आहे. यासाठी ४००हून अधिक वैद्यकीय अधिकारी, सामान्य चिकित्सक व बालरोगतज्ज्ञांना आधुनिक उपचार पद्धतीचे प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. तसेच १८० प्रयोगशाळा निरीक्षण अधिकारी व १६५ कीटकशास्त्रज्ञांनाही (एन्टोमॉलॉजिस्ट) प्रशिक्षण दिले आहे.
जनजागृती मोहीम, गृहभेटींवर भर
सार्वजनिक आरोग्य विभाग व गोदरेज कन्झ्युमर कंपनीतर्फे समुदाय पातळीवर जागृती मोहीम, गृहभेटींवर भर दिला जात आहे. आरोग्य व पोषण दिनाच्या माध्यमातून नागरिकांना सहभागी केले जात आहे. या उपक्रमातून एक लाखांहून अधिक घरांना भेटी देण्यात आल्या. या प्रकल्पामुळे राज्यात २०२४ मध्ये डेंगी मृत्यूंची संख्या २७ टक्क्यांनी घटून तपासण्यांचे प्रमाण १३ टक्क्यांनी वाढले आहे. मलेरियाच्या चाचण्या वाढवून त्वरित निदान करून उपचार करण्यात येत आहेत.
