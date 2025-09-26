कल्याण कोर्टाच्या बाहेर पोलिसांना मारहाण केल्याप्रकरणी चौघांवर गुन्हा दाखल
कल्याण कोर्टाच्या बाहेर पोलिसांना मारहाण
चौघांवर गुन्हा दाखल
कल्याण, ता. २६ (वार्ताहर) ः कल्याण कोर्टाच्या बाहेर उभ्या असलेल्या पोलिसांच्या गाडीत पोलिसांनाच मारहाण केल्याप्रकरणी चौघांवर कल्याणच्या महात्मा फुले चौक पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. ही घटना नुकतीच घडली.
वेगवेगळ्या गुन्ह्यांतील आरोपींना कल्याण न्यायालयात हजर करण्यासाठी आणण्यात आले होते. परतत असताना दुपारी १.४५ वाजण्याच्या सुमारास कोर्टाच्या पार्किंगमधील सरकारी पोलिस वाहनामध्ये आरोपी आकाश वाल्मीकी, गणेश ऊर्फ शालू मरोठिया, योगिंदर ऊर्फ भोलू मरोठिया, विवेक यादव व पोलिस बसलेले होते. पोलिस नाईक किशोर पेटारे यांनी आरोपींना वाहनात मागे जाऊन बसण्यास सांगितल्याने त्यांना राग आला. या रागातून त्यांनी शिवीगाळ, धक्काबुक्की करून तसेच युनिफॉर्मची कॉलर पकडून दमदाटी करून हातावर व चेहऱ्यावर हाताने व ठोशाबुक्क्याने मारहाण केली. यात त्यांच्या उजव्या बाजूच्या कानास मार लागला. किशोर पेटारे यांनी तक्रार दिल्याने महात्मा फुले चौक पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
