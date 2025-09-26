अनैतिक संबंधाच्या संशयावरून सख्ख्या भावाचा खून
अनैतिक संबंधाच्या संशयावरून सख्ख्या भावाचा खून
पनवेलमधील घटना; आरोपी गजाआड
पनवेल, ता. २६ (वार्ताहर) ः अनैतिक संबंधाच्या संशयावरून सख्ख्या भावानेच भावाचा निर्दयपणे दगडाने ठेचून खून केल्याची खळबळजनक घटना पनवेलमध्ये उघडकीस आली आहे. या घटनेनंतर आरोपी पळून जाण्याच्या प्रयत्नात होता; मात्र घटनास्थळी पोहोचलेल्या पोलिसांनी प्रसंगावधान दाखवून या घटनेतील आरोपीला अवघ्या एका तासात जेरबंद केले. पोलिसांच्या कारवाईचे कौतुक होत आहे.
या घटनेतील आरोपीचे नाव नागेश वाल्या काळे (वय ३२) असे असून त्याने हत्या केलेल्या त्याच्या सख्ख्या भावाचे नाव दत्तू वाल्या काळे (४७) असे आहे. हे दोघेही करंजाडे येथे राहण्यास आहेत. गुरुवारी रात्री साडेआठ वाजण्याच्या सुमारास करंजाडे सेक्टर सातमधील रस्त्यावर एका ४५ वर्षीय व्यक्तीचा दगडाने ठेचून खून करण्यात आल्याची माहिती डायल ११२ वरून पोलिसांना माहिती मिळाली. पनवेल शहर पोलिस ठाण्यातील बिट मार्शल पोलिस हवालदार विलास कारंडे आणि राजेंद्र केणी हे घटनास्थळी दाखल झाले. आरोपी पळून जाण्याच्या तयारीत असल्याचे त्यांना समजले. प्रसंगावधान दाखवत आरोपी नागेश वाल्या काळे याचे घर गाठून त्याला त्याच्या घरातून ताब्यात घेतले. दत्तू याचे आरोपीच्या नात्यातील महिलेशी अनैतिक संबंध असल्याच्या संशयावरून आरोपीने त्याची दगड घालून त्याची हत्या केल्याचे प्राथमिक चौकशीत उघडकीस आले. पनवेल शहर पोलिसांनी आरोपी नागेश काळे याच्याविरोधात खुनाचा गुन्हा दाखल करून नागेश काळे याला अटक करण्यात आल्याची माहिती वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक नितीन ठाकरे यांनी दिली.
