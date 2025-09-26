"नवरात्रोत्सव" आणि "महालक्ष्मी यात्रेसाठी बेस्टच्या जादा गाड्या
मुंबई, ता. २६ ः बेस्ट उपक्रमाने महालक्ष्मी यात्रेसाठी २२ सप्टेंबर ते १ ऑक्टोबरदरम्यान जादा बस सोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. उपनगरांतून तसेच भायखळा, महालक्ष्मी रेल्वेस्थानक ते महालक्ष्मी मंदिर विशेष बसगाड्या चालवण्यात येणार आहेत. या बसफेऱ्यांत आवश्यकतेनुसार वाढ करण्यात येणार आहे. महालक्ष्मी मंदिराला भेट देणारे प्रवासी भायखळा स्थानक आणि महालक्ष्मी रेल्वेस्थानक येथून बससेवेचा लाभ घेत असल्याची माहिती बेस्टच्या सूत्रांनी दिली.
दरवर्षी महालक्ष्मी यात्रेदरम्यान महालक्ष्मीच्या दर्शनासाठी प्रचंड संख्येने येणाऱ्या भक्तांच्या सोयीसाठी या यात्रेसाठी कार्यान्वित करण्यात येणाऱ्या बसची व्याप्ती लक्षात घेता लगतच्या बस आगारांतून बस निरीक्षक आणि वाहतूक अधिकाऱ्यांची तात्पुरत्या कालावधीसाठी नियुक्ती करण्यात येत आहे. यंदा २२ सप्टेंबर ते १ ऑक्टोबरदरम्यान दररोज २५ जादा बसगाड्या सोडण्यात येणार असल्याचे बेस्टच्या सूत्रांनी सांगितले.
प्रवाशांसाठी प्रबोधनकार ठाकरे उद्यान (शिवडी) येथून महालक्ष्मी मंदिरात जण्यासाठी गर्दीच्या वेळी लालबाग, चिंचपोकळी, सातरस्ता व महालक्ष्मी रेल्वेस्थानकमार्गे नवरात्रोत्सवाच्या नऊ दिवसांच्या कालावधीत विशेष बससेवा मोठ्या प्रमाणात चालविण्यात येणार येणार असल्याचे बेस्टच्या सूत्रांनी सांगितले.
