बोईसरमध्ये विद्यार्थ्याची आत्महत्या
बोईसरमध्ये बारावीच्या विद्यार्थ्याची आत्महत्या
बोईसर, ता. २६ (बातमीदार) ः बोईसर येथील विराज इंटरनॅशनल स्कूलमधील बारावीचा विद्यार्थी उज्ज्वल सिंग (वय १७) याने राहत्या घरी गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची घटना घडली. ही घटना शनिवारी (ता. २०) संध्याकाळी साडेसात वाजता घडली. आत्महत्येचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.
उज्ज्वलचा शुक्रवारी (ता. १९) शाळेच्या बसमध्ये इतर विद्यार्थ्यांसोबत वाद झाला होता. त्यामुळे शाळा व्यवस्थापनाने दुसऱ्या दिवशी उज्ज्वल आणि त्याच्या पालकांना शाळेत बोलावले होते. त्यानंतर त्याला त्याच्या चुलत भावासोबत घरी पाठवण्यात आले. शाळेतून घरी आल्यावर उज्ज्वलने दुपारी कुटुंबीयांसोबत संवाद साधला आणि नंतर तो झोपायला गेला. बराच वेळ झाला तरी तो बाहेर न आल्याने, कुटुंबीयांनी दरवाजा तोडून पाहिले असता तो गळफास घेतलेल्या अवस्थेत आढळला. बोईसर पोलिस या प्रकरणाचा पुढील तपास करीत आहेत.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.