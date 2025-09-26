बदली आदेशानंतरही महापालिकेत अधिकाऱ्यांची हजेरी
बदली आदेशावरून गदारोळ
प्रहार जनशक्ती पक्षाचा उल्हासनगर महापालिकेत गदारोळ
उल्हासनगर, ता. २६ (वार्ताहर) ः बदलीचे आदेश काढल्यानंतरही उल्हासनगर महापालिकेतील दोन सहाय्यक आयुक्त अद्यापही कार्यालयात हजेरी लावत असल्याचा आरोप करीत प्रहार जनशक्ती पक्ष आणि राष्ट्र कल्याण पार्टीने शुक्रवारी (ता. २६) जोरदार आंदोलन केले. या वेळी कार्यकर्त्यांनी घोषणाबाजी करीत दोन्ही अधिकाऱ्यांच्या दालनाला कुलूप लावले आणि त्यांच्या नावाचे फलक काढले.
उल्हासनगर महापालिकेतील सहाय्यक आयुक्त मयूरी कदम आणि सुनील लोंढे यांच्या बदलीचे आदेश मंगळवारी (ता. २३) निघाले होते आणि त्यांना बुधवारी (ता. २४) नवी मुंबई महापालिकेत रुजू व्हायचे होते; मात्र तीन दिवस उलटूनही ते उल्हासनगरमध्येच काम करीत असल्याचा दावा प्रहार जनशक्ती पक्षाचे ठाणे जिल्हाध्यक्ष ॲड. स्वप्नील पाटील यांनी केला. ते शासकीय भूखंड आणि करपावत्यांच्या फायलींवर सह्या करीत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे.
या प्रकारामुळे महापालिकेच्या कामकाजावर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, संबंधित अधिकाऱ्यांनी या काळात केलेल्या सर्व व्यवहारांची चौकशी करण्याची मागणी आंदोलनकर्त्यांनी केली आहे.
शासनाने दिलेला आदेश म्हणजे फक्त कागदावरचा शब्द नव्हे, तर कायद्याची शिस्त आणि प्रशासनाची शान असते. मग तो आदेश सामान्य नागरिकासाठी असो वा मोठ्या अधिकाऱ्यासाठी पालन करणे हे बंधनकारकच आहे. उल्हासनगर महापालिकेतून नवी मुंबईत बदली झाल्यानंतरही कामकाज करणे म्हणजे शासनाच्याच प्रतिष्ठेला तडा देणे आहे. प्रहार जनशक्ती पक्ष याला कधीच मूकदर्शक राहणार नाही. नियम तोडणाऱ्यांना ‘प्रहार स्टाईल’नेच धडा शिकवला जाईल, हे आजच्या आंदोलनातून स्पष्ट झाले आहे.
- ॲड. स्वप्नील पाटील (प्रहार जनशक्ती - ठाणे जिल्हाध्यक्ष)
