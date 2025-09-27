मुंबई काँग्रेस विरूध्द भाजप आरोपप्रत्यारोप
मुंबई काँग्रेस विरुद्ध भाजप आरोप-प्रत्यारोप
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २७ : काँग्रेसचे माजी नगरसेवक मोहसीन हैदर यांच्याविरोधात मुंबई भाजप अध्यक्ष अमित साटम यांनी मुंबई पोलिस आयुक्तांकडे तक्रार केली आहे. हैदर यांच्यावर बनावट कागदपत्रे, अनेक ओळखपत्रे, बनावट तपशिलांसह पासपोर्ट मिळवणे आणि बेहिशेबी मालमत्ता जमवल्याची तक्रार साटम यांनी केली आहे. या प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी मुंबई पोलिसांकडे साटम यांनी केली आहे. दरम्यान, ही तक्रार एक राजकीय स्टंट आणि भ्रष्ट विकसकांना संरक्षण देण्याचा एक हताश प्रयत्न आहे. हे जुनेच आरोप असून त्यात तथ्य नसल्याचे काँग्रेसचे माजी नगरसेवक मोहसीन हैदर यांनी सांगितले.
मुंबई पोलिस आयुक्त देवेन भारती आणि लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे महासंचालक यांना लिहिलेल्या पत्रात आमदार अमित साटम यांनी नमूद केले आहे, की मोहसीन हैदर यांनी वेगवेगळ्या नावांनी कागदपत्रे तयार केली आहेत. शाळेतील नोंदी, निवडणूक प्रतिज्ञापत्रे, पासपोर्ट कागदपत्रे आणि मतदार ओळखपत्र यादीमध्ये दिसून आली आहेत. या प्रकरणी चौकशीची मागणी त्यांनी केली आहे. दुसरीकडे हैदर यांनी हे आरोप फेटाळून लावताना म्हटले, की आमदार साटम यांनी केलेले आरोप नवीन नाहीत. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने चौकशीनंतर १६ ऑगस्ट २०१८ रोजी एक स्पष्ट अहवाल जारी केला, ज्यामध्ये असे म्हटले आहे, की माझ्या कागदपत्रांमध्ये कोणतीही अनियमितता आढळली नाही आणि प्रकरण बंद केले. पुन्हा तेच खोटे आरोप करून साटम हे राजकारण करीत आहेत.
मुंबईकरांच्या हिताचे पालिकेतील भ्रष्टाचाराचे सरकारला प्रश्न विचारले जातात, त्या प्रश्नांची उत्तरे न देता सरकारमध्ये असलेल्या पक्षाकडून वेगवेगळ्या यंत्रणेच्या माध्यमातून दबाव टाकण्याचा आणि घाबरवण्याचा केविलवाणा प्रयत्न केला जातो. अशा प्रकारचे फेक नॅरेटिव्ह पसरवून मूळ विषयापासून मुंबईकरांचे लक्ष विचलित करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. आम्ही भाजपाला भीत नाही.
- सुरेशचंद्र राजहंस, मुख्य प्रवक्ते, मुंबई काँग्रेस
