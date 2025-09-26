ठाणे-बोरिवली भुयारी मार्गाच्या कामाला गती
ठाणे-बोरिवली भुयारी मार्गाच्या कामाला गती
राज्य सरकारकडून २१० कोटींचे कर्ज मंजूर
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २६ : ‘एमएमआरडीए’कडून उभारल्या जात असलेल्या बोरिवली-ठाणे यादरम्यानच्या ट्वीन टनेलच्या कामाला गती येणार आहे. राज्य सरकारने या प्रकल्पासाठी तब्बल २१० कोटी रुपयांचे बिनव्याजी दुय्यम कर्ज दिले आहे. त्यामुळे प्रकल्पासमोरील आर्थिक अडचण दूर होणार आहे.
मुंबईतून ठाण्याला जाताना घोडबंदर रोडवर होणारी वाहतूक कोंडी कमी व्हावी, मुंबईकरांना सहजपणे ठाण्याला पोहोचता यावे, म्हणून एमएमआरडीएकडून संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातून ११.८ किलोमीटर लांबीचा दुहेरी बोगदा तयार करण्याचे काम सुरू आहे. या प्रकल्पाला निधीची कमतरता पडून नये, म्हणून राज्य सरकारने २१० कोटी रुपयांचे कर्ज दिले आहे. दरम्यान, या प्रकल्पासाठी इतर बाह्य वित्तीय संस्थांकडून घेतलेल्या कर्जाची परतफेड केल्यानंतर एमएमआरडीएने राज्य सरकारने दिलेल्या कर्जाची परतफेड करावी लागणार आहे. दुसरीकडे मुंबई शहरातील पूर्व मुक्तमार्गाजवळील ऑरेंज गेट ते मरीन ड्राइव्ह यादरम्यान वाहतुकीच्या दळणवळणासाठी सहा पदरी भुयारी मार्ग तयार केला जाणार आहे. त्यासाठी सरकारकडून ९० कोटी रुपयांचे कर्ज एमएमआरडीएला दिले जाणार आहे. त्यामुळे फोर्ट परिसरातील वाहतूक कोंडी फोडण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा असलेल्या या प्रकल्पाला गती येणार आहे.
