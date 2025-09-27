सहा दिवसांत ११ हजार ५६३ बेकायदा बॅनर पालिकेने हटवले
सहा दिवसांत ११ हजार ५६३ बेकायदा बॅनर पालिकेने हटवले
सर्वाधिक राजकीय, धार्मिक बॅनर्सचा समावेश
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २७ : मुंबईत जागोजागी लागणाऱ्या बॅनर्स, होर्डिंग्जमुळे शहराचे विद्रूपीकरण होत आहे. बेकायदा पोस्टर्स बॅनरबाजी करणाऱ्यांवर पालिकेने कारवाईचा बडगा उगारला आहे. दरम्यान, कारवाईनंतरही बॅनरबाजी थांबलेली नाही. पालिकेने ७ सप्टेंबर ते १२ सप्टेंबरपर्यंत केवळ सहा दिवसांत तब्बल ११ हजार ५६३ बॅनर्स, होर्डिंग्ज हटवले. यातील निम्मे बॅनर्स राजकीय व धार्मिक होते.
या अनधिकृत पोस्टरबाजीमुळे शहराचे विद्रूपीकरण तर होतच आहे, पण नागरिक आणि वाहनवाहतुकीलाही त्रास सहन करावा लागतो आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने अवैध बॅनर्स, पोस्टर्स व होर्डिंग्जवर कठोर कारवाईचे आदेश अनेकदा दिले आहेत. तसेच अधिकृत पोस्टर्सवर क्यूआर कोड छापण्याची अटही घालण्यात आली आहे. मात्र या नियमांचे पालन होत नाही. गणेशोत्सव काळात बॅनरबाजीची स्पर्धाच रंगल्याचे समोर आले आहे. गणेशोत्सवात मुंबईत जागोजारी बॅनर्स लागले होते. गेल्या ७ व ८ सप्टेंबर रोजी पालिकेने सर्वाधिक बॅनर्स हटवले.
