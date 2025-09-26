वरळी डेअरीच्या जागेसाठी ‘एमएमआरडीए’ नियोजन प्राधिकरण
राज्य सरकारकडून अधिसूचना जारी
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २६ ः मुंबईच्या मध्यवर्ती ठिकाणी असलेल्या वरळी डेअरीच्या सुमारे साडेसहा हेक्टर जागेचा नियोजन आराखडा एमएमआरडीए तयार करणार आहे. त्याबाबत राज्य सरकारने अधिसूचना काढत एमएमआरडीएला नियोजन प्राधिकरणाचा दर्जा दिला आहे. त्यामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून पडीक असलेल्या या जागेचा कायापालट होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
वरळी डेअरीची सुमारे १४ हेक्टर एवढी मोठ्या प्रमाणात जमीन आहे; मात्र गेल्या अनेक वर्षांपासून ही डेअरी बंद असल्याने त्याची काही जागा राज्य सरकारने मरीन रिसर्च इन्स्टिट्यूट, ॲक्वॅरियम, एक्झिबिशन सेंटरसाठी याआधीच आरक्षित केली आहे. तर उर्वरित जागेवर सरकारी कार्यालये उभारण्याबाबत नामनिर्देशन दर्शविले होते. दरम्यान, ही जागा मुंबईच्या मध्यभागी असल्याने ती नियोजनबद्ध पद्धतीने विकसित करून नवीन रोजगाराच्या संधी निर्माण करता येतील, असे एमएमआरडीएने स्पष्ट करतानाच सुमारे ६.४० हेक्टर जमीन त्यांना हस्तांतरित करावी, अशी सरकारला विनंती केली होती. त्याशिवाय या भूखंडासाठी ‘एमएमआरडीए’ला विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्त करावे, असे स्पष्ट केले होते. त्याची दखल घेत सरकारने त्याबाबत अधिसूचना काढत ‘एमएमआरडीए’ला नियोजन प्राधिकरणाचा दर्जा दिला आहे.
खारबाव इंटिग्रेटेड बिझनेस पार्कसाठी नियुक्ती
राज्य सरकारने वरळी डेअरीच्या जागेबरोबरच खारबाव इंटिग्रेटेड बिझनेस पार्ककरिता एमएमआरडीएची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती केली आहे. यामध्ये खारबावसह आजूबाजूच्या १० गावांचा समावेश असून ५८.५२ हेक्टर एवढे मोठे क्षेत्रफळ आहे. व्यावसायिक पार्कप्रमाणे हे विकसित केले जाणार असून त्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात रोजगारनिर्मिती होऊ शकेल. त्याबाबतचे नियोजन एमएमआरडीए करू शकणार आहे.
