वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी ‘एआय’ चा वापर
गेल्या अनेक वर्षांपासून ठाणे शहरासह मुबंई आणि आजूबाजूच्या शहरांमध्ये दिवसेंदिवस वाहतूक कोंडीचा प्रश्न जटिल होत चालला आहे. त्यामुळे आता मुंबई महानगर क्षेत्र वाहतूक कोंडी मुक्त व्हावे यासाठी मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) या सल्लागार कंपनीला महत्त्वाची जबाबदारी दिली आहे. ही कंपनी ट्रॅफिक तज्ज्ञ सोबत घेऊन अभ्यास करणार आहे. यासाठी एमएमआरडीएने एक एआय चा वापर करुन सॉफ्टवेअर तयार केले आहे. यामुळे एमएमआरए क्षेत्रातील वाहतूक कोंडी कायमस्वरूपी दूर होईल असा विश्वास उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केला. ठाणे जिळ नियोजन समितीची बैठक शुक्रवारी पार पडली. त्यावेळी त्यांनी हा विश्वास व्यक्त केला.
