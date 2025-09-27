पर्यावरण संवर्धनाचा गरब्यातून संदेश
पर्यावरण संवर्धनाचा गरब्यातून संदेश
नवी मुंबई महापालिकेच्या ईटीसी केंद्राचा उपक्रम
वाशी, ता. २७ (बातमीदार) ः नवी मुंबई महापालिकेच्या ईटीसी दिव्यांग शिक्षण, प्रशिक्षण व सेवासुविधा केंद्रात ‘स्वच्छता ही सेवा’ या राष्ट्रीय उपक्रमांतर्गत स्वच्छता मोहीम सुरू आहे. याच अनुषंगाने नवरात्रोत्सवाचे केंद्रातील दिव्यांग मुलांसाठी ‘क्लॅप ऑन गरबा’ हा विशेष उपक्रम करण्यात आला. या वेळी पारंपरिक वेशभूषेतील मुलांमुळे कार्यक्रमाची रंगत वाढली.
नवी मुंबई पालिकेकडून ‘स्वच्छता हीच सेवा’ या उपक्रमांतर्गत महापालिका आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली राबवल्या जाणाऱ्या विविध उपक्रमांची माहिती देण्यात आली. या वेळी दिव्यांग मुलांसाठी निखळ आनंददायी, पर्यावरणपूरक असा अभिनव उपक्रम राबवल्याबद्दल ईटीसी केंद्र संचालिका, शिक्षकवर्गाचे अभिनंदन केले. ईटीसी केंद्राच्या संचालिका डॉ. अनुराधा बाबर यांनी उपक्रमाचे उद्दिष्ट स्पष्ट करताना झाडांचे संरक्षण, पर्यावरणपूरक सण साजरे करण्याचा संदेश दिल्याचे सांगितले. तर पालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त सुनील पवार यांनी मुलांचे कौतुक केले.
