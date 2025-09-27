नवी मुंबईकरांचे स्वच्छतेसाठी योगदान
स्वच्छतेसाठी नवी मुंबईकरांचे योगदान
आठ विभागांमधील महापालिकेच्या अभियानात सहभाग
वाशी, ता. २७ (बातमीदार) ः स्वच्छ भारत मिशनअंतर्गत राबवलेल्या ‘स्वच्छता ही सेवा’ अभियानात नवी मुंबईकर उत्साहाने सहभागी होत आहेत. याच अनुषंगाने गुरुवारी (ता. २५) ‘एक दिन, एक साथ, एक तास’ मोहिमेतून शहरातील आठ विभागांमध्ये स्वच्छता करण्यात आली.
नवी मुंबईतील बाजारपेठा, कार्यालये, उद्योग, सोसायट्या व विविध संस्थांमध्ये स्थानिकांच्या सहभागातून स्वच्छता उपक्रम राबविण्यात आले. पारसिक हिल परिसरात अपोलो हॉस्पिटलपासून टेकडीच्या माथ्यापर्यंत रस्त्याच्या दुतर्फा स्वच्छता करण्यात आली. या उपक्रमात आयुक्त डॉ. शिंदे यांच्यासह अतिरिक्त आयुक्त सुनील पवार, डॉ. राहुल गेठे, शहर अभियंता शिरीष आरदवाड, घनकचरा व्यवस्थापन विभागाचे डॉ. अजय गडदे सहभागी झाले. या वेळी नागरिकांच्या एकात्म भावनेमुळे ही मोहीम यशस्वी ठरल्याचे प्रशासनाने सांगितले.
-------------------------------------
२५ हजार स्वच्छताप्रेमी सहभागी
- मोहिमेत २५ हजारांहून अधिक स्वच्छताप्रेमी नागरिक, अधिकारी-कर्मचारी यांच्यासोबत तब्बल दोन लाख शालेय, महाविद्यालयीन विद्यार्थी स्वयंसेवी संस्था, मॉर्निंग वॉकर्स, एनएसएसचे विद्यार्थी सहभागी झाले. या वेळी स्टर्लिंग कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांनी स्वच्छता व्यसनमुक्तीवर पथनाट्य, फ्लॅशमॉब सादर केले. या माध्यमातून शहरात स्वच्छतेची व्यापक चळवळ उभी राहिल्याचे चित्र दिसून आले.
- पालिकेच्या ८०, खासगी ३०० शाळांतील दोन लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांनी शिक्षकांच्या मार्गदर्शनाखाली मोहिमेत श्रमदान केले. त्याचप्रमाणे महापालिकेची पाच रुग्णालये, २६ नागरी आरोग्य केंद्रे तसेच ५० हून अधिक खासगी रुग्णालयांतील डॉक्टर, परिचारिका, स्वच्छताकर्मी मिळून पाच हजारांहून अधिक नागरिकांनी सहभाग घेतला.
