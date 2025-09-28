पान २ पट्टा
बेकायदा पार्किंगवरून युवा सेना आक्रमक
वाशी (बातमीदार) ः नवी मुंबईतील एमआयडीसीतील रस्ते, समांतर रस्ते आणि ठाणे-बेलापूर मुख्य रस्त्यांवर टँकर, अवजड वाहने व इतर वाहनांचे बेकायदा पार्किंगमुळे कोंडी, अपघात आणि नागरिकांच्या सुरक्षेला गंभीर धोका निर्माण झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर युवा सेना नवी मुंबई जिल्हाध्यक्ष अनिकेत म्हात्रे यांनी नवी मुंबई वाहतूक शाखेचे पोलिस उपायुक्त तिरुपती काकडे यांना निवेदन दिले.
तुर्भे ते नेरूळपर्यंतच्या सेवा रस्त्यावरील उभी राहणारी अवजड वाहने, तळवली नाक्यापासून आंबेडकर चौक परिसरातील वाहतूक कोंडी, कोपरखैरणेतील डी-मार्ट ते तीन टाकी व स्टेशन रोडवरील वाहतूक तसेच ठाणे-बेलापूर रोड, सानपाडा येथील गंभीर वाहतूक समस्यांचा उल्लेख करण्यात आला आहे. या वेळी तिरुपती काकडे यांनी तातडीने बेकायदा पार्किंग हटवणे, वाहतुकीत अडथळा आणणाऱ्या वाहनांवर कठोर दंडात्मक कारवाई करण्याचे निर्देश संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले. नागरिकांच्या सुरक्षेला धोकादायक ठरणाऱ्या प्रत्येक समस्येविरोधात युवा सेना सातत्याने आवाज उठवत आहे. प्रशासनाने सकारात्मक प्रतिसाद दिल्यामुळे लवकरच नवी मुंबईकरांना वाहतूक कोंडी, बेकायदा पार्किंगच्या समस्येतून दिलासा मिळेल, असा विश्वास युवा सेना जिल्हाध्यक्ष अनिकेत म्हात्रे यांनी व्यक्त केला.
‘कोपरखैरणेतील रुग्णालय सुरू करा’
तुर्भे (बातमीदार) ः कोपरखैरणे येथील माता-बाल रुग्णालयाची इमारत धोकादायक झाल्यामुळे नऊ वर्षांपूर्वी येथे नवीन इमारतीचा पाया रचला गेला. विविध अडथळे पार करत चार महिन्यांपूर्वी रुग्णालयाची इमारत तयार झाली; पण अजूनही या इमारतींचे लोकार्पण करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे परिसरातील रुग्णांना आरोग्यविषयक विविध समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, पालिकेच्या सुरू असलेल्या रुग्णालयांमध्ये वैद्यकीय अधिकारी, परिचारिका तसेच इतर कर्मचाऱ्यांची कमतरता आहे. त्यामुळे कोपरखैरणेतील रुग्णालय मनुष्यबळाची कमतरता असल्याने सुरू होण्यास विलंब होत असल्याची माहिती मिळत आहे. त्यामुळे प्रशासनाने तातडीने कर्मचाऱ्यांची भरती करावी, तसेच रुग्णालय सुरू करावे, अशी मागणी मनसे कोपरखैरणे विभागप्रमुख चंद्रकांत डांगे यांनी केली आहे.
पारंपरिक भोंडलातून नवरात्रोत्सव साजरा
नेरूळ (बातमीदार)ः विद्या उत्कर्ष मंडळाच्या, विद्या प्रसारक हायस्कूल व कनिष्ठ महा विद्यालयात पारंपरिक आणि श्रद्धने साजरा केल्या जाणाऱ्या शारदीय नवरात्र उत्सवाचे औचित्य साधून पारंपरिक भोंडला करण्यात आला. यानिमित्त विद्यार्थिनी, महिला शिक्षकांनी फेर धरून आणि पारंपरिक गीताच्या ठेक्यावर ताल धरत जल्लोषातकेला. सर्व विद्यार्थी गरबा, दांडिया नृत्यात सहभागी झाले. भोंडला पूजन, सरस्वती पूजन, महाआरतीमध्ये विद्या उत्कर्ष मंडळाचे अध्यक्ष भालचंद्र कोळी, उपाध्यक्ष प्रकाश पाटील, खजिनदार रूपेश दिवेकर, सभापती महादेव पाटील, शाळेचे मुख्याध्यापक दीपक दिवेकर संस्थेचे इतर मान्यवर सदस्य उपस्थित होते.
