बॉक्सिंगच्या रिंगणात चुरशीच्या लढती
अलिबागमधील स्पर्धेत २५२ खेळाडूंचा सहभाग
अलिबाग, ता. २७ (वार्ताहर)ः महाराष्ट्र शासनाच्या क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय, पुणे आणि रायगड जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालय व जिल्हा क्रीडा परिषद यांच्या संयुक्त विद्यमाने अलिबाग तालुक्यातील नेहुली येथील जिल्हा क्रीडा संकुलात राज्यस्तरीय शालेय बॉक्सिंग स्पर्धा सुरू आहे. या स्पर्धेमध्ये मुंबई, कोकण विभागातील खेळाडूंमध्ये चुरशीचे सामने सुरू आहेत.
नेहुली येथील जिल्हा क्रीडा संकुलात राज्यस्तरीय शालेय बॉक्सिंग स्पर्धा सुरू आहे. तीन दिवस चालणाऱ्या स्पर्धेसाठी राज्यभरातील २५२ खेळाडू सहभागी झाले आहेत. या स्पर्धेचे महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांच्याहस्ते शुक्रवारी (ता. २६) उद्घाटन झाले. या वेळी अपर जिल्हाधिकारी सुनील थोरवे, जिल्हा व महिला-बालविकास अधिकारी निर्मला कुचिक, जिल्हा क्रीडा अधिकारी प्रकाश वाघ यांच्यासह तालुका क्रीडा अधिकारी आणि प्रशिक्षक व खेळाडू उपस्थित होते. या वेळी महिला-बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी पुढच्या कालावधीमध्ये कबड्डी, खो-खो, टेबल टेनिस, हॅण्ड बॉल स्पर्धा होणार आहेत. यासाठी जिल्हा नियोजनअंतर्गत विशेष निधी उपलब्ध करून देण्याबाबत राज्य सरकार प्रयत्नशील असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
क्रीडा संकुलासाठी १५ कोटींचा प्रस्ताव
रायगड जिल्ह्यातून आठ खेळाडूंना शिवछत्रपती राज्य क्रीडा पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले आहे. माणगाव येथे अतिरिक्त विभागीय क्रीडा संकुलासाठी प्रयत्नशील आहोत. क्रीडा विभागाकडून साधारणपणे १५ कोटींचा प्रस्ताव मंत्रालय स्तरावर पाठविण्यात आला आहे. या संकुलात खेळाडूंसाठी चांगल्या पद्धतीच्या सुविधा दिल्या जातील. येणाऱ्या खेळाडूंची राहण्याची व्यवस्था केली जाणार आहे. यासाठी जिल्ह्यातील सेवाभावी संस्था, कंपन्यांच्या सीएसआर फंडातून निधीसाठी प्रयत्नशील आहे.
