आरोग्य अभियानाला महिलांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद
महात्मा गांधी यांच्या जयंतीनिमित्त आयोजन
घाटकोपर, ता. २७ (बातमीदार) ः महात्मा गांधी यांच्या जयंतीनिमित्त घाटकोपरच्या माता रमाबाई आंबेडकरनगर येथे विशेष आरोग्य अभियान पार पडले. मुंबई महापालिका एन विभाग यांच्या वतीने राबविण्यात आलेल्या या उपक्रमात शेकडो महिलांनी उत्स्फूर्त सहभाग नोंदवला.
‘स्वस्थ नारी-सशक्त महिला’ आणि ‘नमो नेत्र संजीवनी’ या दोन अभियानांच्या माध्यमातून महिलांच्या आरोग्यविषयक तपासण्या आणि मार्गदर्शन करण्यात आले. १७ सप्टेंबरपासून सुरू झालेले हे अभियान २ ऑक्टोबरपर्यंत घाटकोपर पूर्व-पश्चिम भागातील जवळपास ११ आरोग्य केंद्रांच्या माध्यमातून सुरू राहणार आहे. गरोदर महिला, तरुण मुली आणि किशोरवयीन मुलींना आरोग्यविषयक माहिती देणे हा या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश आहे.
पालिकेचे राजावाडी रुग्णालय, मुक्ताबाई रुग्णालय यांच्या विद्यमाने तपासण्या करण्यात आल्या. या अभियानाचे मार्गदर्शन उपायुक्त संजयकुमार धेंडे, सहाय्यक आयुक्त गजानन बेल्लाळे यांनी केले. डॉ. रवींद्र हांगे, डॉ. सरिता बर्दापुरे, डॉ. परेश म्हात्रे, डॉ. प्रेरणा कदम, समाजविकास अधिकारी अमित पवार यांच्यासह आरोग्य विभागातील पथकाने महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली. या उपक्रमासाठी स्थानिक शहीद स्मारक समितीचे पदाधिकारी अशोक हिरे, काका गांगुर्डे, राजा गांगुर्डे, आनंद शिंदेकर, मंगेश पगारे यांनी सभागृह मोफत उपलब्ध करून दिले.
तपासणीत विशेष भर
गरोदर माता : तपासणी करून संतुलित आहार व आरोग्यविषयक सल्ला देण्यात आला.
किशोरवयीन मुली : तज्ज्ञ डॉक्टरांनी आरोग्याची काळजी कशी घ्यावी याबाबत मार्गदर्शन केले.
नमो नेत्र संजीवनी : नागरिकांच्या डोळ्यांची तपासणी करून मोतीबिंदू व इतर नेत्ररोगांसाठी पुढील उपचाराची माहिती देण्यात आली.
