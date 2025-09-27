बथुकम्मामुळे झेंडूच्या मागणीत वाढ
भिवंडी, ता. २७ (बातमीदार) : शहरातील तेलंगणवासी तेलगू समाजाच्या महिलांनी दरवर्षीप्रमाणे बथुकम्मा उत्सव आनंदात सुरू आहे. शहरातील तसेच ग्रामीण भागातील तेलगू लोकवस्तीच्या भागात सायंकाळी महिलांनी फेर काढून पारंपरिक बथुकम्मा गाणे गायले जाते. अनेक ठिकाणी मंडप उभारून फुलांचे मनोरे तयार करून देवीची पूजा केली जात आहे. यासाठी झेंडूच्या फुलांचा मोठ्या प्रमाणावर वापर करण्यात येत आहे. त्यामुळे मागील तीन दिवसांपासून झेंडूच्या फुलांची मागणी वाढली आहे.
तेलंगण राज्यातील बथुकम्मा हा नऊ दिवसांचा पुष्पोत्सव असून, तो नवरात्रीच्या काळात मोठ्या आनंदाने साजरा केला जातो. या उत्सवात महिला हळदीने गौरीदेवीचे रूप धारण करून निसर्गातील विविध फुले गोळा करतात. झेंडूच्या फुलांचा विशेष वापर होऊन फुलांचे मनोरे आणि गोपुर तयार केले जाते. ग्रामीण महिलांना या उत्सवामुळे रोजगाराची संधीही मिळाली आहे. बथुकम्मा हा उत्सव स्त्रीत्व, निसर्ग आणि धान्य कापणी यांचा सण आहे. या उत्सवात महिला पारंपरिक गाणी गात नृत्य करीत देवी गौरीला नैवेद्य अर्पण करतात. शेवटच्या दिवशी फुलांच्या रचनांचे जलकुंभामध्ये विसर्जन होते.
उत्सवाचे महत्त्व
भिवंडीत सुमारे तीन लाखांहून अधिक तेलंगणवासी राहतात, जे कापड उद्योगात अग्रेसर आहेत. नवरात्र महोत्सव असल्यामुळे महिलांचा या उत्सवात मोठा सहभाग असतो. पुरुषवर्ग त्यांचा सन्मान करून प्रोत्साहन देण्याचे काम करतो. बथुकम्मा उत्सवामुळे भिवंडीतील तेलंगण संस्कृती जपण्यास मदत होते तसेच या उत्सवामुळे झेंडूच्या फुलांची मागणी वाढल्याने स्थानिक महिलांना आर्थिक मदतही मिळते.
फुलांचे दर एक किलोसाठी (रुपयांत)
झेंडू -१०० ते १५०
शेवंती सफेद - २०० ते २५०
शेवंती पिवळी -१२५ ते १५०
अष्टर - ८० ते १५०
गुलछडी - १५० ते २५०
मोगरा - ६०० ते ८००
गुलाब तुकडा - २००
