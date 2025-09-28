कोळसेवाडी पोलीस स्थानकाजवळ चालत्या ट्रकला आग
कोळसेवाडी पोलिस ठाण्याजवळ ट्रकला आग
कल्याण, ता. २८ (बातमीदार) ः कोळसेवाडी पोलिस ठाण्याजवळ शुक्रवारी (ता. २६) रात्री अचानक एका चालत्या ट्रकला आग लागण्याची घटना घडली. ट्रकचालकाच्या प्रसंगावधानामुळे मोठी दुर्घटना टळली असून, सुदैवाने कोणतीही जीवितहानी झाली नाही. ही घटना घडताच ट्रकचालकाने तत्काळ ट्रक रस्त्याच्या कडेला थांबवून उडी मारून आपला जीव वाचवला. घटनेची माहिती मिळताच पोलिस व वाहतूक विभागाने घटनास्थळी धाव घेतली, तर अग्निशमन दलाच्या तत्परतेमुळे आग वेळीच आटोक्यात आली.
दरम्यान, या घटनेमुळे काही काळ वाहतूक ठप्प झाली होती; मात्र पोलिसांनी वाहतूक काही वेळातच पूर्वपदावर आणली. ट्रकचे आगीत आंशिक नुकसान झाले असून, आगीचे नेमके कारण स्पष्ट झालेले नाही.
ब्रेक्सचा ताण, चाकांचे घर्षण, टायर ब्लोआउट, इंधन गळती किंवा इलेक्ट्रिकल शॉर्टसर्किट ही अशा प्रकारच्या घटनांची शक्य कारणे असू शकतात. वाहनचालकांनी नियमित देखभाल आणि सुरक्षाविषयक उपाययोजना करणे अत्यावश्यक असल्याचे यानिमित्ताने पुन्हा अधोरेखित झाले आहे.
