पोलिस, दुचाकीस्वारामध्ये वादावादी
पोलिस आणि दुचाकीस्वारामध्ये वादावादी
चक्कीनाका वाहतूक शाखेत तणाव
कल्याण, ता. २८ (बातमीदार) ः कोळसेवाडी पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत चक्कीनाका येथील वाहतूक उपशाखेत शुक्रवारी (ता. २६) वाहतूक पोलिस आणि दुचाकीचालक यांच्यात गंभीर वादावादीची घटना घडली. वाहनाला नंबरप्लेट नसल्यामुळे वाहन थांबवण्यात आले होते, त्यानंतर रस्त्यावरच वाहनचालक आणि पोलिसांमध्ये शब्दांतून तणाव निर्माण झाला.
दुचाकीचालक संजय पाल याच्यावर पोलिसांना शिवीगाळ आणि हेल्मेटने मारहाण केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या घटनेचा साक्षीदार अनिल तिवारी यांनी पोलिसांच्या बाजूने उभे राहून चालकाविरुद्ध कडक कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. दरम्यान, वाहतूक उपशाखेतील एक व्हिडिओ समाजमाध्यमावर व्हायरल झाला असून, संजय पाल यांनी आपल्याला आधी मारहाण झाल्याचा दावा केला आहे. कॅमेरा तपासण्याची मागणी केली आहे. भारतीय दंड विधानानुसार पोलिसांवर हल्ला करणे हे गंभीर गुन्हा असून सामूहिक शांतता भंग, सरकारी कर्मचाऱ्याचा विरोध, शारीरिक हानी आणि धमकी यांसारखे गुन्हे दाखल होऊ शकतात. पोलिस प्रशासन अशा प्रकरणांमध्ये कठोर कारवाई करत असून, संबंधित व्यक्तीला न्यायालयीन प्रक्रियेस सामोरे जावे लागते.
