कल्याण-कर्जत राज्यमार्गावर अपघातसत्र सुरूच
कल्याण-कर्जत राज्यमार्गावर अपघातसत्र
मोटारसायकलच्या धडकेत युवकाचा मृत्यू
अंबरनाथ, ता. २७ (वार्ताहर) ः कल्याण-कर्जत राज्यमार्गावर अपघातांची मालिका सुरूच असून, दुचाकी अपघातात पाठीमागे बसलेल्या रोहित यशवंत खिराडे (वय २४) या युवकाच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाल्याने मृत्यू झाला. निष्काळजीपणे वाहन चालविल्याबद्दल अंबरनाथ पश्चिम पोलिसांनी दुसऱ्या दुचाकीचालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. ही घटना कल्याण-कर्जत मार्गावर गुरुवारी (ता. ११) सकाळी सव्वाआठच्या सुमारास घडली.
तक्रारदार आसिफ हबीब न्याय अन्सारी (वय २८) हे त्यांच्या दुचाकीवरून मित्र रोहित खिराडे याला घेऊन उल्हासनगरला जात होते. ते कल्याण-कर्जत राज्यमार्गावरील टाटा मोटर्स शोरूमसमोरून जात असताना, आरोपी विनयप्रताप सिंग (वय ३६, रा. कल्याण पूर्व) हा त्याची दुचाकी घेऊन आला. त्याने हयगयीने आणि बेदरकार वाहन चालवून आसिफ अन्सारी यांच्या दुचाकीला धडक दिली. या धडकेत रोहित खिराडे खाली पडून गंभीर जखमी झाला आणि त्याचा मृत्यू झाला. अन्सारीदेखील या अपघातात जखमी झाला असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली. या घटनेनंतर सोळा दिवसांनी शुक्रवारी (ता. २६) फिर्यादी आसिफ अन्सारी यांच्या तक्रारीवरून अंबरनाथ पश्चिम पोलिस ठाण्यात आरोपी विनयप्रताप सिंग याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणाचा अधिक तपास आर. पी. माळवे हे करीत आहेत.
कल्याण-कर्जत राज्यमार्गावर वाढत्या अपघातांमुळे वाहनचालकांमध्ये चिंतेचे आणि भीतीचे वातावरण आहे. या मार्गावर नुकत्याच झालेल्या दोन घटनांनी ही चिंता वाढवली आहे. गुरुवारी (ता. २५) चिखलोली परिसरातील एम्पायर इस्टेटजवळ असलेल्या सदोष गतिरोधकामुळे तीन गाड्या एकमेकांवर आदळल्याचा अपघात झाला होता. त्यापूर्वी बुधवारी (ता. २४) आयटीआयच्या समोर कारचालकाचे नियंत्रण सुटल्याने झालेल्या एका भीषण अपघातात पती-पत्नी गंभीर जखमी झाले होते. त्यापूर्वी एका रिक्षाचालकाचाही अपघातात मृत्यू झाला आहे. या मार्गावर सातत्याने घडणाऱ्या या अपघातांमुळे मार्गावरील सुरक्षिततेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.
