कारला धडकेत तिघे जखमी

कारच्या धडकेत तिघे जखमी
रोहा, ता. २७ (बातमीदार) ः मुंबई-गोवा महामार्गावरील मौजे पुगाव येथील हॉटेल नम्रता गार्डनसमोरून आलेल्या कारने दुचाकीला जोरदार धडक दिली होती. या अपघातात तिघेजण गंभीर जखमी आहेत.
कोलाडजवळील पुगावजवळ भरधाव वेगातील मुंबईकडून गोवा बाजूकडे जाणाऱ्या कारने दुचाकीवरील तिघांना धडक दिली होती. या अपघातात रामनाथ हिलम, संजय वाघमारे, अजय वाघमारे (तिघेही रा. चिवे, ता. जांभूळपाडा) जखमी आहेत. या अपघाताची नोंद कोलाड पोलिस ठाण्यात करण्यात आली असून तपासादरम्यान दुचाकीचालकाकडे वाहन परवाना नसल्याचे उघड झाले आहे.
