ग्रामीण भागामुळे पालघरच्या पर्यटनाला चालना
पालघर, ता. २७ (बातमीदार) : जिल्ह्यात सागरी, नागरी व डोंगरी अशा विविध प्रकारचे पर्यटन मोठ्या प्रमाणात आहे. १२० किमीचा समुद्रकिनारा, ग्रामीण भागातील खाद्यसंस्कृती तसेच जव्हार-मोखाडा भागातील राजवाडे, गडकिल्ले, पुरातन मंदिरे व धबधब्यांमुळे पर्यटनाला मोठ्या प्रमाणावर चालना मिळू शकते, असे खासदार डॉ. हेमंत सवरा यांनी सांगितले.
जागतिक पर्यटन दिनाच्या पूर्वसंध्येला पालघर येथे पर्यटनदिन मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आला. या वेळी ते बोलत होते. पालघर जिल्हा पर्यटन कल्याण संघटना, पर्यटन संचालनालय, कोकण विभाग व सोनोपंत दांडेकर महाविद्यालय यांच्या संयुक्त विद्यमाने कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. दांडेकर महाविद्यालयात झालेल्या या कार्यक्रमाचे उद्घाटन खासदार डॉ. सवरा, आमदार राजेंद्र गावित यांच्या हस्ते झाले. या वेळी पर्यटन संचालनालयाचे अधिकारी ऋषिकेश नारकर, पालघर डिस्ट्रिक्ट टुरिझम असोसिएशनचे अध्यक्ष जगदीश ठाकूर, माजी महापौर राजीव पाटील, हॉटेल इंडस्ट्रीचे संजय पाटील, सोनोपंत दांडेकर शिक्षण मंडळाचे अध्यक्ष सचिन कोरे, प्राचार्य किरण सावे आदी मान्यवर उपस्थित होते.
या कार्यक्रमामध्ये पर्यटन विभागातर्फे पर्यटनमित्र पुरस्कार म्हणून प्रकाश पाटील, संदेश महादेव निजाई, संजय पाटील यांना देण्यात आला. उत्कृष्ट रील पुरस्कार भक्ती राहुल म्हात्रे, अनिकेत सावे, उमेश चुरी आणि अजय मेहेर यांना देण्यात आला. पालघर जिल्ह्यातील पर्यटनाच्या प्रचारात उत्कृष्ट भूमिका बजावल्याबद्दल रंजिता पाटील यांचा विशेष सत्कार केला. तसेच आदिवासी समाजाच्या तारपा वाद्याला राष्ट्रीय पातळीवर नावलौकिक मिळवून देणारे भिक्या धिंडा यांचा सत्कार करण्यात आला.
भरीव निधीसाठी प्रयत्न!
खासदारांनी सांगितले, की चांगले रस्ते व सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकार सकारात्मक भूमिका घेत आहे. मी स्वतः संसदेत पालघरच्या पर्यटन विकासासाठी प्रश्न उपस्थित करून भरीव निधी आणण्याचा प्रयत्न करीत आहे.
