सेवा पंधरवडा अंतर्गत सर्वांसाठी घरे,पाणंद रस्ते आणि गावठाणातील सनद वाटप. उप अधिक्षक भूमि अभिलेख श्रीवर्धन कार्यालयाची कार्यतत्परता.
सेवा पंधरवडाअंतर्गत पाणंद रस्ते
श्रीवर्धन, ता. २८ (वार्ताहर) ः छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियानांतर्गत नावीन्यपूर्ण उपक्रम राबविण्यात येत आहे. श्रीवर्धन येथील उपाधिक्षक भूमी अभिलेख कार्यालयाने सर्वांसाठी घरे, पाणंद रस्ते आणि गावठाणातील सनद वाटप उपक्रम राबविला. या उपक्रमामुळे नागरिकांनी समाधान व्यक्त केले आहे.
या अंतर्गत पाणंद रस्ते, सर्वांसाठी घरे व सरकारी जागेवरील अतिक्रमणघरे नियमित करणे अशा अनेक उपक्रमांद्वारे जनजागृती करण्यात येत आहे. सर्वांसाठी घरे या उपक्रमातून सरकारी जागेवर सन २०११ पूर्वीपासून अतिक्रमण केलेल्या कुटुंबांपैकी पात्र कुटुंबांना जागांचे पट्टे वाटप उपाधीक्षक अभिजित भगत व प्रशांत जाधव यांच्या मार्गदर्शनाखाली मोजणीचे काम केले आणि नियमानुकुल पात्र कुटुंबांना जागांचे पट्टे मिळवून देण्यासाठी मोलाचे योगदान दिले. उपविभागीय अधिकारी महेश पाटील आणि तहसीलदार महेंद्र वाकलेकर यांचे या मोजणीच्या कामाकरिता मोलाचे मार्गदर्शन मिळाले.
शिरवणे, गालसुरे आणि मणेरी या तीन गावांच्या पाणंद रस्ते मोहिमेंतर्गत कठीण परिस्थितीत मोजणीचे काम पूर्ण करून ग्रामस्थांना हक्कांचे वहिवाटीतील रस्ते नकाशावर उपलब्ध करून देण्यात आले. पाच गावांत स्वामित्व योजनेंतर्गत गावठाणातील सनद वाटप करण्यात आले.
