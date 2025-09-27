ज्ञानेश्वर आवारी यांना राष्ट्रपती पोलीस पदक पुरस्काराने सन्मानीत
ज्ञानेश्वर आवारी यांना राष्ट्रपती पोलिस पदक पुरस्कार
प्रभादेवी, ता. २७ (बातमीदार) : मकोका कायदा, चेन स्नॅचिंग, साखळी बॉम्बस्फाेट तपास अशा अनेक गुन्ह्यांत कौशल्यपूर्ण तपास करून गुन्हेगारांना जेरबंद करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावणारे दादर पोलिस ठाण्याचे धडाकेबाज वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक ज्ञानेश्वर आवारी यांना राष्ट्रपती पोलिस पदक पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले.
मलबार हिल येथील राजभवनमध्ये नुकत्याच पार पडलेल्या सोहळ्यात राज्यपालांच्या हस्ते त्यांना पदक देऊन गौरविण्यात आले. भोईवाडा व ना. म. जोशी मार्ग पोलिस ठाण्यात कार्यरत असताना मकोका कायद्याअन्वये दाखल गुन्ह्यांमध्ये आवारी यांनी तपास अधिकाऱ्यांना मदत करून सुरेश मंचेकर टोळीतील तीन आरोपींना जन्मठेपेची शिक्षा होण्यासाठी मोलाची कामगिरी केली होती.
दहशतवादविरोधी पथकात कार्यरत असताना वेरूळ औरंगाबाद येथे १६ एके ४७ रायफल, हजारो जिवंत काडतुसे, ग्रेनेड पकडण्यात त्यांची मोलाची भूमिका होती. साखळी बॉम्बस्फोट, मालेगाव नाशिक येथील मशिदीमध्ये झालेल्या तीन साखळी बॉम्बस्फोटांच्या तपास पथकात सहभागी होत त्यांनी उत्कृष्ट कामगिरी बजावली होती.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.