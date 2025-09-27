कोलाड-निवी कालवा पाठोपाठ खांब-धामणसई विभागातील शेतकरी कालव्याच्या पाण्यासाठी आक्रमक
शेतकरी कालव्याच्या पाण्यासाठी आक्रमक
खांब-धामणसईतील ग्रामस्थ पाटबंधारे खात्याला घालणार घेराव
रोहा, ता. २७ (बातमीदार) ः कोलाड भागातील पाणीप्रश्न पेटण्याची शक्यता आहे. खांब-धामणसई विभागातील शेतकऱ्यांनी आता आक्रमक भूमिका घेतली असून विभागातील कालव्याचा पाणी प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी गावं बैठका घेऊन जनजागृती केली जात आहे. पाण्यासाठी लवकरच पाटबंधारे खात्याला निवेदन देण्यात येणार आहे. असा ठराव शुक्रवारी (ता. २६) झालेल्या बैठकीत मंजूर करण्यात आला. त्यानंतरही प्रश्न मार्गी न लागल्यास शेतकरी अधिकारी वर्गाला घेराव घालण्याचा इशारा यावेळी दिला आहे.
कोलाड पाटबंधारे विभागाच्या अखत्यारित उजवा तीर आणि डावेतीर अशा पद्धतीचे दोन कालवे येतात. या दोन्ही बाजूकडील कालव्यांची वेळोवेळी देखभाल दुरुस्ती होत नसल्याने येथील शेतकऱ्यांना दुबार शेतीपासून वंचित राहावे लागत आहे. शेतीच्या पाण्यासाठी खांब, देवकान्हे, धामणसई विभागातील शेतकरी आता चांगलेच आक्रमक झाले आहेत. डोळवहाल सिंचनातून उजवा तीर कालव्यातून येत्या डिसेंबरपर्यंत पाणी सोडा, नोव्हेंबर अखेरपर्यंत कालव्याची उर्वरित दुरुस्तीची कामे मार्गी लावून कालव्यातील गाळ काढण्यात यावा, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे. याबाबत कोलाड पाटबंधारे विभागाला धामणसई, पिंगळसई भागातील शेतकऱ्यांनी निवेदन दिले. त्या पाठोपाठ खांब परिसरातील तळवली, चिल्हे, धानकान्हे, देवकान्हे येथील सर्व शेतकरी वर्ग संघटित होऊन पाण्यासाठी लढा देणार आहेत.
रोहा ः खांब-धामणसई भागात कालव्यातून पाणी सोडावे या संदर्भात गावं बैठकीत चर्चा करताना विभागातील शेतकरी बांधव...
