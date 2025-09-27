ग्रँडरोडमध्ये राजमाता मंडळाचा सुवर्ण महोत्सव
मुंबई, ता. २७ : ग्रँट रोड पश्चिमेतील जहांगीर दाजी स्ट्रीट, रामलाल चाळ (रतन ॲनेक्स) येथील ‘राजमाता नवरात्र उत्सव मंडळ’ नवरात्रीचे नऊ दिवस देवीची विविध नऊ रूपे साकारण्यासाठी प्रसिद्ध आहे. यंदा मंडळाचे ५०वे सुवर्ण महोत्सवी वर्ष आहे.
मंगळागौर, जागरण गोंधळ, महिलांसाठी हळदी-कुंकू असे अनेक सांस्कृतिक व पारंपरिक कार्यक्रम मंडळाने आयोजित केले आहेत. खेळ पैठणीचा, पाककला स्पर्धा, रांगोळी स्पर्धा अशा मनोरंजक कार्यक्रमांचा समावेश यंदा आहे. मुलांसाठी चित्रकला स्पर्धा व इतर विविध स्पर्धांचेही आयोजन केले आहे.
यंदाची मूर्ती प्रसिद्ध मूर्तिकार अरुण दत्ते यांनी साकारली आहे. मंडळाचे मुख्य वैशिष्ट्य म्हणजे महिलांचा सहभाग. नऊ दिवस महिला मंडळ अत्यंत उत्साहाने देवीची आरास, महाआरती, जागरण-गोंधळ यामध्ये सहभागी होतात. उत्सवाच्या माध्यमातून संस्कृती-परंपरा जपणे, सर्वांनी एकत्र येऊन आनंद साजरा करणे आणि आपल्या आनंदात इतरांना सहभागी करून घेणे हाच आमच्या मंडळाचा मुख्य हेतू आहे, असे मंडळाच्या पदाधिकारी शुभांगी थोटम यांनी स्पष्ट केले.
