अनधिकृत बांधकामे पालिकेच्या रडारवर
नोटिसा बजावून पाडकाम सुरू
तुर्भे, ता. २७ (बातमीदार) ः शहरात अनधिकृत बांधकामांना महापालिकेच्या वतीने नोटिसा बजावण्यात आल्या असूनही बांधकामे सुरूच असल्याचे दिसत आहे. महापालिकेच्या रडारवर आलेल्या या बांधकामांवर टप्प्याटप्प्याने कारवाई केली जात आहे. त्यामुळे सध्या शहरातील अनेक भागांत दररोज अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई होत आहे.
नवी मुंबई महापालिका हद्दीतील बांधकामांबाबत उच्च न्यायालयानेही नाराजी व्यक्त केली आहे. या बांधकामांच्या कारवाईचा अहवाल न्यायालयात सादर करायला सांगितला आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या वतीने अनधिकृत बांधकामांबाबत गांभीर्याने कारवाई सुरू केली आहे. शहरातील ऐरोली, घणसोली, कोपरखैरणे, वाशी, तुर्भे, नेरूळ भागात मोठ्या प्रमाणात अशी बांधकामे झाली आहेत. गावठाणामध्ये ग्रामस्थांनी स्वतःच्या जागेवर, जुन्या घरांवर नवी घरे, इमारती बांधल्या आहेत. त्या बांधकामांना अनधिकृत ठरवून नोटिसा दिल्या जात आहेत. तर सिडको वसाहतीमध्ये, सिडकोच्या जुन्या घरांवर इमारती उभ्या राहिल्या आहेत. अनेक ठिकाणी वाढीव बांधकामे झाली आहेत.
नवी मुंबई महापालिकेच्या हद्दीत अनेक ठिकाणी विनापरवाना बांधकामे सुरू आहेत. काही ठिकाणी अधिकृत बांधकामांमध्येही अनधिकृतपणे वाढीव बांधकामे केली जात आहेत. या बांधकामांना महापालिकेच्या वतीने नोटिसा बजावण्याचे काम १० महिन्यांपासून सुरू आहे. त्यानुसार नोटीस देऊनही अनधिकृत बांधकाम न हटवणाऱ्यांवर सध्या मोठ्या प्रमाणात कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. अतिक्रमणविरोधी विभागाच्या वतीने महापालिका विभाग कार्यालय स्तरावर अनधिकृत बांधकामे तोडली जात आहेत. यात गावठाणातील बांधकामांबरोबर सिडको वसाहतीमधील बांधकामांचाही समावेश आहे. यामध्ये केवळ रहिवासी इमारतींचा समावेश नसून, खासगी रुग्णालये, आस्थापनांचाही समावेश आहे.
रुग्णालयात अनधिकृतपणे वाढीव बांधकामे
कोपरखैरणे विभागातील अनेक खासगी रुग्णालयांत अशा प्रकारे अनधिकृतपणे वाढीव बांधकामे करण्यात आली आहेत. त्यातील कोपरखैरणे येथील राजपाल रुग्णालयामध्ये केलेल्या अनधिकृत बांधकामावर नुकतीच कारवाई करण्यात आली. त्यांच्याकडून ५० हजार रुपये दंड वसूल करण्यात आला. याचप्रमाणे वाशीतील जुहू गाव येथे ग्रामस्थांच्या वतीने सुरू असलेल्या नवीन घराच्या बांधकामावर वाशी विभाग कार्यालयाच्या वतीने थेट कारवाई करण्यात आली.
