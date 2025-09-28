उरणमध्ये उघड्यावर टाकला जात आहे बायोमेडिकल कचरा
उरणमध्ये उघड्यावर बायोमेडिकल कचरा
नागरिकांच्या आरोग्याला धोका, प्रशासनाचे दुर्लक्ष
उरण, ता. २८ (वार्ताहर) ः तालुक्यातील शहरी भागात क्लिनिक आणि पॅथॉलॉजी लॅबमधून निघणारा वैद्यकीय बायोमेडिकल कचरा उघड्यावर टाकल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. या निष्काळजीमुळे परिसरातील नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झाला असून, तातडीने कारवाईची मागणी जोर धरू लागली आहे.
वैद्यकीय बायोमेडिकल कचरा ही मोठी समस्या आहे. क्लिनिक आणि पॅथॉलॉजी लॅबमधून निघणारा हा कचरा मानवाच्या आरोग्यासाठी अतिशय घातक असतो. या कचऱ्याच्या विल्हेवाटीसाठी सरकारकडून काही संस्थांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या संस्था ठरावीक शुल्क घेऊन कचरा गोळा करून त्याची विल्हेवाट लावतात, मात्र हे शुल्क वाचविण्यासाठी काही क्लिनिक, पॅथॉलॉजीधारक विविध ठिकाणी उघड्यावर कचरा टाकत असल्याचे समोर येत आहे.
उरण शहरातील चारफाटा येथील मच्छीमार्केटजवळ असा बायोमेडिकल कचरा उघड्यावर टाकण्यात आल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. त्यामुळे अशा क्लिनिक व पॅथॉलॉजी लॅबवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी नागरिकांकडून केली जात आहे.
दवाखाने किंवा पॅथॉलॉजी लॅबमधून निघणारा वैद्यकीय जैविक कचरा उघड्यावर टाकता येत नाही. तसे केल्यास संबंधितांवर कारवाई होऊ शकते. हा कचरा पॅथॉलॉजी लॅबमधून निघालेला असून, उघड्यावर टाकणे घातक आहे, तर यापासून नागरिकांच्या आरोग्यास धोका निर्माण होऊ शकतो.
- डॉ. राजेंद्र इटकरे, तालुका आरोग्य अधिकारी
