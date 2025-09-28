खारघरमध्ये धोकादायक जाहीरात फलक ,
खारघरमध्ये जाहिरात फलक धोकादायक
नागरिकांच्या सुरक्षेकडे पालिकेचे दुर्लक्ष
खारघर, ता. २८ (बातमीदार) ः परिसरात जाहिरात फलक धोकादायक झाले आहेत. रस्त्याच्या दुभाजकात लावलेल्या काही जाहिरात फलकांवरील पत्रे निखळले आहे. तर खांबावर आणि रस्त्यांवर अनधिकृतपणे लोंबकळणाऱ्या केबल वायर अडसर ठरत आहे. पालिका प्रशासनाने निखळलेले फलक आणि केबल वायरकडे लक्ष द्यावे, अशी मागणी खारघरवासीयांकडून केली जात आहे.
खारघर परिसरातील रस्त्यांवर जाहिरातीसाठी रस्त्याच्या दुभाजकात मोठ्या प्रमाणात जाहिरात फलक उभारले आहेत. काही ठिकाणी जाहिरात फलक जीर्णावस्थेत असून फलकावरील पत्रा लोंबकळत असल्याचे दिसून येते. विशेष म्हणजे, वादळी वाऱ्याने फलक उन्मळून पडून अनेक ठिकाणी अपघाताचे प्रकार घडले आहेत. त्यामुळे निखळलेले फलक वेळीच हटविण्यात यावे, अशी मागणी खारघरवासीयांकडून केली जात आहे. त्याचप्रमाणे काही रस्त्यावरील पथदिवे बंद आहे. तर काही रस्त्यांवर झाडांच्या वाढलेल्या फांद्या पथदिव्याला अडथळा ठरत आहेत. यासंदर्भात शिवसेना ठाकरे गटाचे शहरप्रमुख नंदू वारुंगसे यांनी, नवरात्रोत्सव होताच पालिका आयुक्तांची भेट घेऊन खारघर परिसरातील फलक, लोंबकळणाऱ्या केबल वायर हटवाव्यात, अशी मागणी करणार असल्याचे सांगितले.
