संक्रमण सदनिकांसाठी ‘शिवशाही’ला हवेत भूखंड
मुंबई, ता. २७ ः झोपडपट्टी पुनर्विकास करताना तेथील झोपडीधारकांचे तात्पुरते पुनर्वसन करावे लागते, त्यासाठी आवश्यक असलेल्या संक्रमण सदनिकांची सध्या कमतरता जाणवत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर भविष्याची गरज विचारात घेऊन शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्पाचे नव्याने संक्रमण सदनिका उभारण्याचे नियोजन आहे. त्यासाठी भूखंड देण्याची मागणी शिवशाहीने हाउसिंग विभागाकडे केली आहे. सध्या शिवशाहीची मुंबई शहरासह उपनगरात ५,६०० संक्रमण सदनिका असून त्या एसआरए प्रकल्प राबवणाऱ्या विकसकांना भाडेतत्त्वावर दिल्या आहेत. दरम्यान, मुंबईत अनेक झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्प मार्गी लागत आहेत. त्यामुळे तेथील झोपडीधारकांना तात्पुरत्या निवासासाठी संक्रमण सदनिका देण्यासाठी द्याव्या लागणार आहेत. त्यामुळे शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्पाचे मुंबईसह एमएमआर क्षेत्रात वेगवगेळ्या ठिकाणी संक्रमण सदनिका उभारण्याचे नियोजन आहे; मात्र त्यासाठी शिवशाहीकडे भूखंड नाही. त्यामुळे हाउसिंग विभागाने जिल्हाधिकाऱ्यांबरोबरच विविध प्राधिकरणांच्या ताब्यात असलेली जमीन उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी करणार असल्याचे शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प लिमिटेडचे व्यवस्थापकीय संचालक डाॅ. संजय कोल्ते यांना सांगितले.
