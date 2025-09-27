नवी मुंबई गुन्हे शाखेने १२२ नागरिकांना मोबाईल फोन केले परत
हरवलेले १२२ मोबाईल फोन नागरिकांना परत
सीईआयआर पोर्टलद्वारे पोलिसांनी २५ लाखांचे फोन केले हस्तगत
पनवेल, ता. २७ (वार्ताहर) : नवी मुंबई पोलिस आयुक्तालयाच्या हद्दीतून हरवलेले आणि चोरीस गेलेले तब्बल १२२ मोबाईल फोन गुन्हे अन्वेषण शाखेने मूळ मोबाईल मालकांना परत केले आहेत. या मोबाईलची किंमत सुमारे २५ लाख रुपये आहे. हे मोबाईल सहाय्यक पोलिस आयुक्त (गुन्हे) अजयकुमार लांडगे यांच्या हस्ते संबंधित नागरिकांना परत करण्यात आले.
गहाळ झालेल्या मोबाइल फोनचा शोध घेण्याकरिता केंद्र सरकारने सीईआयआर (सेंट्रल इक्वीपमेंट आयडेंटिटी रजिस्टर) हे पोर्टल कार्यान्वित केले आहे. या पोर्टलचा वापर करून नागरिकांच्या हरवलेल्या मोबाइल फोनचा शोध घेण्याच्या सूचना वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून देण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार सहाय्यक पोलिस आयुक्त (गुन्हे) अजयकुमार लांडगे यांच्या मार्गदर्शनाखाली गुन्हे शाखा युनिट-३चे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक अविनाश काळदाते व त्यांच्या पथकातील सहाय्यक पोलिस निरीक्षक पवन नांद्रे, पोलिस उपनिरीक्षक अभयसिंह शिंदे, माधव इंगळे व अंमलदारांनी विशेष मोहीम राबवली होती.
या शोधमोहिमेत युनिट-३च्या पथकाने तांत्रिक विश्लेषण करून पोलिस आयुक्तालय हद्दीतून चोरीस गेलेल्या व गहाळ झालेल्या मोबाईल फोनचा सीईआयआर पोर्टलवरून आढावा घेऊन शोध घेतला. या पोर्टलचा वापर करून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे कौशल्यपूर्ण तांत्रिक तपास केला. या तपासात अनेक मोबाइल फोन भारतातील इतर राज्यांत व महाराष्ट्रातील इतर जिह्यांमध्ये वापरात असल्याचे पोलिसांच्या लक्षात आले.
त्यानंतर गुन्हे शाखा युनिट-३च्या पथकाने अथक प्रयत्न करून काही ठिकाणी स्थानिक पोलिसांची मदत घेऊन एकूण १२२ नागरिकांचे चोरीला गेलेले व गहाळ झालेले सुमारे २५ लाख रुपये किमतीचे मोबाईल फोन हस्तगत केले. आणि संबंधित फोनमालकांना परत केले. यामुळे नागरिकांनी समाधान व्यक्त करून पोलिसांचे विशेष आभार मानले.
