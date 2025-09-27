११ व्या मजल्यावरून उडी मारून तरुणाची आत्महत्या
अकराव्या मजल्यावरून उडी मारून तरुणाची आत्महत्या
सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. २७ : डोंबिवली येथे ऋषिकेश शर्विल परब (वय २१) या वंदे मातरम कॉलेजमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या तरुणाने आपल्या राहत्या इमारतीच्या ११व्या मजल्यावरून उडी मारून आत्महत्या केल्याची घटना शनिवारी (ता. २७) घडली.
मैत्रिणीसोबत झालेल्या वादातून त्याने हे टोकाचे पाऊल उचलले असावे, असा प्राथमिक अंदाज पोलिसांनी व्यक्त केला आहे. ऋषिकेश हा इमारतीच्या पाचव्या मजल्यावर राहत होता, मात्र त्याने अकराव्या मजल्यावर जाऊन ‘फायर डक’मधून उडी घेतली. सकाळी ८ वाजल्यापासून तो सोसायटीत बसलेला होता. घटनेची माहिती अग्निशमन दलाला सकाळी ११:४६ वाजता देण्यात आली, मात्र अग्निशमन दलाचे कर्मचारी घटनास्थळी पोहोचण्यापूर्वीच दुपारी १२ वाजता त्याने उडी घेतली. या घटनेमुळे परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे. घटनेनंतर पोलिसांनी पंचनामा करून पुढील तपास सुरू केला आहे.
