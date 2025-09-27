वाहतूक कोंडीविरोधात ग्रामस्थ एकवटले
भिवंडी, ता. २७ (बातमीदार) : ठाणे-मुंबई आणि ठाणे-अहमदाबाद या महामार्गाला जोडणारा भिवंडीतील अंजूरफाटा चौकात नेहमी मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी होत आहे याबाबत स्थानिक नागरिक व विविध सामाजिक संस्थांनी निवेदन देऊनही पोलिस यंत्रणा व सार्वजनिक बांधकाम विभाग याकडे दुर्लक्ष करत असल्याने व्यापारी, परिसरातील ग्रामस्थांनी नुकतेच अंजूरफाटा चौकात रस्त्यावर उतरून घोषणाबाजी करत आंदोलन केले. त्यामुळे पोलिस यंत्रणेची धावपळ उडाली होती.
भिवंडी शहरातून कशेळीमार्गे ठाणे, माणकोलीमार्गे ठाणे, खारबावमार्गे वसई; तसेच शहराकडे जाणारी वाहतूक अंजूरफाटा चौकातून होते. मुंबई-अहमदाबाद मार्गाला जोडलेल्या माणकोली ते चिंचोटी महामार्गावरून जड-अवजड वाहनांची वाहतूक होणे या चौकातील नागरिकांसाठी सतत त्रासदायक ठरत आहे. वाहतूक कोंडीमुळे व्यापाऱ्यांच्या व्यवसायावर, ग्रामीण भागातील टेम्पोचालकांच्या उत्पन्नावर आणि शाळा-महाविद्यालयातील शिक्षक-विद्यार्थ्यांच्या वेळापत्रकावर गंभीर परिणाम होत आहे. पूर्वी राजकीय पक्ष व समाजसेवी संस्थांनी या चौकात आंदोलन केले. सरकारने रस्ते दुरुस्तीसाठी निधी उपलब्ध केला तरी रस्त्यावरील खड्डे आजतागायत भरले नाहीत. त्यामुळे नागरिकांमध्ये असंतोष पसरला आहे. या वेळी आंदोलनकर्त्यांनी तत्काळ उपाययोजना करण्याची मागणी केली.
अवजड वाहनांना प्रवेशबंदी
जिल्हाधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ यांच्या आदेशानुसार चिंचोटी नाका ते खारबावमार्गे ठाणे आणि भिवंडी शहराकडे जाणाऱ्या सर्व अवजड वाहनांना सकाळी ५ ते ११ आणि सायंकाळी ७ ते रात्री ११ वाजेपर्यंत प्रवेशबंदी करण्यात आली आहे. तसेच वाडामार्गे शहराकडे जाणाऱ्या अवजड वाहनांना अंबाडी व गणेशपुरी येथे प्रवेश बंद करण्यात आला आहे. गुजरातकडून चिंचोटी नाकामार्गे येणाऱ्या १० चाकी व त्यापेक्षा जास्त चाकांच्या वाहनांना नारपोली वाहतूक उपविभागाच्या हद्दीत प्रवेश बंद असल्याची माहिती जिल्हा माहिती अधिकारी मनोज सानप यांनी दिली.
चिंचोटी नाका ते अंजूरफाटा या भागातील रस्त्यावरील खड्डे भरून काढण्यासाठी सिमेंटचे पॅच लावले आहे. सरकारने ३.२ कि.मी. सिमेंटच्या रस्त्याची मंजुरी दिली आहे. या कामातून खड्ड्यांचे २.८ कि.मी.चे खड्डे भरून पॅच लावल्याने वाहतुकीयोग्य रस्ता बनला आहे. उर्वरीत रस्त्यावर पॅच लावण्याचे काम दिवाळीपर्यंत पूर्ण होईल. चिंचोटी नाका ते अंजूरफाटा या संपूर्ण रस्त्याचे सिमेंटीकरण करण्यासाठी सरकारने निधी दिल्याने कामालाही सुरुवात झाली आहे.
- योगेश परदेशी, शाखा अभियंता
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, भिवंडी
