पिंपळघर येथे ‘भेंडी उत्तम कृषी पद्धती’वर धडे
टोकावडे, ता. २७ (बातमीदार) : महाराष्ट्र ॲग्रो बिझनेस नेटवर्क (मॅग्नेट) प्रकल्पांतर्गत राष्ट्रीय सुगी पश्चात तंत्रज्ञान संस्था, तळेगाव दाभाडे आणि कृषी विभाग, जिल्हा ठाणे यांच्या संयुक्त विद्यमाने ‘भेंडी उत्तम कृषी पद्धती’ या विषयावर एकदिवसीय कार्यशाळा मुरबाड तालुक्यातील पिंपळघर येथे पार पडली. या कार्यशाळेला तालुक्यातील १५८ शेतकऱ्यांनी उपस्थिती दर्शविली.
कार्यक्रमाचे उद्घाटन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी रामेश्वर पाचे यांच्या हस्ते झाले. यावेळी उपविभागीय कृषी अधिकारी आशीष बालगुडे, तालुका कृषी अधिकारी संदीप केने, राहुरी कृषी विद्यापीठातील कृषी महाविद्यालय काष्टीचे डॉ. विशाल यादव, तसेच मॅग्नेट प्रकल्प व राष्ट्रीय सुगी पश्चात तंत्रज्ञान संस्थेचे अधिकारी उपस्थित होते. सत्रांमध्ये प्रकल्प अधिकारी कांचन भागवत यांनी प्रकल्पाची माहिती दिली. मॅग्नेट अधिकार प्रीती जोशी यांनी शेती क्षेत्रातील महिलांचा सहभाग आणि आव्हानांवर प्रकाश टाकला. पहिल्या सत्रात डॉ. विशाल यादव यांनी भेंडी पिकातील उत्तम कृषी पद्धती व आधुनिक तंत्रज्ञानाबाबत मार्गदर्शन केले, तर दुसऱ्या सत्रात रोग व कीड नियंत्रण उपाय स्पष्ट केले. सहाय्यक कृषी अधिकारी महेश आगळे यांनी एकात्मिक अन्नद्रव्य व्यवस्थापनाची माहिती दिली. संदीप पांढरे यांनी काढणी पश्चात प्रक्रिया, पॅकेजिंग व निर्यातीविषयी मार्गदर्शन केले.
कार्यक्रमाला शरद म्हरसे, अमित चौधरी, विश्वास जाधव, गिरीश गाजेंग, अमित बनसुडे, ज्ञानेश्वर थोरात, अमित बंगाल आणि कृषी विभागातील अधिकारी व कर्मचारी वर्गाचा सहकार्य लाभले.
निर्यातक्षम भेंडी उत्पादनाकडे लक्ष द्या
शेतकऱ्यांनी निर्यातक्षम भेंडी उत्पादनाकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे. पॅकहाऊस, कोल्ड स्टोरेजसारख्या सुविधा कृषी विभागाच्या योजनांद्वारे उपलब्ध करून देण्यात येतील. शेतकरी उत्पादक गट स्थापन करून निर्यातक्षम शेतीकडे वाटचाल करणे आवश्यक आहे, असे जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी रामेश्वर पाचे यांनी सांगितले.
