जन्मदाखले देण्यासाठी सक्षम प्राधिकरण कोण?
भिवंडी, ता. २७ (वार्ताहर) : शहरात जन्मलेल्या बाळाला एक वर्षानंतर जन्मदाखला देण्यासाठी नेमके सक्षम प्राधिकरण कोणते, असा थेट सवाल आमदार रईस शेख यांनी तहसीलदार अभिजित खोले यांच्या समोर उपस्थित केला आहे. अलीकडेच भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी राज्यातील अनेक महापालिका आणि तहसील कार्यालयांतून बांगलादेशी नागरिकांचे जन्मदाखले घेतल्याचा आरोप करत चौकशी सुरू केली. त्यानंतर जुन्या नोंदींवरून जन्मदाखल्यांचा विषय पुन्हा चर्चेत आला आहे.
पूर्वी न्यायालय अधिकारी जन्मदाखले देण्यासाठी प्राधिकृत होते. त्यानंतर नायब तहसीलदारांना हा अधिकार देण्यात आला. मात्र, अलीकडे सरकारने पुन्हा तहसीलदारांना हा अधिकार प्रदान केला. सरकारच्या निर्णयानुसार तहसीलदार ग्रामीण भागातील दाखले देण्यासाठी प्राधिकृत आहेत; मात्र शहरातील महापालिका क्षेत्रातील नागरिकांना जन्मदाखले देण्यासाठी कोण आहे, हा प्रश्न अद्याप अनुत्तरित आहे. तहसीलदार कार्यालयाकडून सहाय्यक पोलिस आयुक्त कार्यालयाला हा अधिकार दिल्याचे सांगितले जात असले, तरी त्यांच्याकडूनही याबाबत स्पष्टता नसल्याचे दिसून येते. त्यामुळे नागरिकांनी नेमके कोणाकडे जावे, हा संभ्रम निर्माण झाला आहे. या संदर्भात आमदार रईस शेख यांनी तहसीलदार अभिजित खोले यांची भेट घेऊन चर्चा केली. त्यानंतर जिल्हाधिकारी ठाणे यांच्याशी संपर्क साधत पुढील आठ दिवसांत याबाबत ठोस निर्णय घेण्याची मागणी केली आहे.
