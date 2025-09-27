टेम्पो व एसटी मध्ये जोरदार धडक १३ प्रवासी जखमी
टेम्पो-एसटी अपघातात १३ प्रवासी जखमी
मुरूड, ता. २७ (बातमीदार) ः मुरूडजवळ विहूर येथील वाकड्या आंब्याजवळच्या वळणावर शनिवारी (ता. २७) दुपारी दीड वाजण्याच्या सुमारास एसटी बस आणि टेम्पो यांच्यात समोरासमोर धडक झाली. यात टेम्पोमधील चालकासह १३ प्रवासी जखमी झाले आहेत.
अलिबागहून मुरूडकडे येणारी एसटी बस आणि अलिबागच्या दिशेने जाणारा टेम्पो यांच्यात हा अपघात झाला. वळणावर टेम्पोवरील चालकाचा ताबा सुटल्याने त्याने एसटीला धडक दिली. यात दोन्ही वाहनांचे मोठे नुकसान झाले. टेम्पोतील प्रवासी मजगाव आणि नांदगाव येथील महिला होत्या. त्या नवरात्रोत्सवामुळे मुरूड येथील कोटेश्वरी देवीच्या दर्शनासाठी आल्या होत्या आणि दर्शन घेऊन परत जात असताना हा अपघात झाला.
अपघातात टेम्पोचालक गंभीर जखमी झाला असून त्याला पुढील उपचारासाठी सिव्हिल रुग्णालय अलिबाग येथे पाठवण्यात आले आहे. तर उर्वरित १२ जखमींवर ग्रामीण रुग्णालय, मुरूड येथे उपचार सुरू आहेत. मुरूड पोलिसांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेऊन जखमींना रुग्णालयात दाखल करण्यात आणि रस्ता वाहतुकीसाठी मोकळा करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. याप्रकरणी अद्याप गुन्हा दाखल झाल्याचे वृत्त नसून पोलिसांकडून या घटनेचा अधिक तपास सुरू आहे.
