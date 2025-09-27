अनधिकृत जाहिरात फलक हटविण्यात यावे
अनधिकृत जाहिरात फलकावर चढून आंदोलन करणार
पर्यावरण सेवाभावी संस्थेकडून आयुक्त व रेल्वे प्रबंधक, पोलिस यांना इशारा
तुर्भे, ता. २७ (बातमीदार) : नवी मुंबई शहरातील नियमबाह्य जाहिरात फलक तत्काळ हटविण्यासाठी पर्यावरण सेवाभावी संस्थेकडून आयुक्त व रेल्वे प्रबंधक, वाशी रेल्वे पोलिस यांना लेखी निवेदन देण्यात आले. नवी मुंबई शहरातील नियमबाह्य फलक येत्या ३० दिवसांच्या आत हटविले नाहीत तर त्याच फलकावर चढून संस्थेकडून आंदोलन करणार असल्याचा इशारादेखील देण्यात आला आहे.
मुंबईसह राज्यात जाहिरात फलकांवर अनेक निर्बंध येणार असून, जास्तीत जास्त ४० फूट बाय ४० फूट आकाराचाच जाहिरात फलक लावता येणार आहे. या अनुषंगाने पामबीच मार्गावर विविध ठिकाणी असलेले भलेमोठे फलक, वाशी येथील छत्रपती शिवाजी महाराज चौक, वाशी सेक्टर १७ बिग स्प्लॅश इमारतीवर, कोपरी येथील पेट्रोलपंपासमोरील एका सोसायटी आवारात असणारे भलेमोठे फलक शहराची रौनक वाढवत आहेत का, असा प्रश्न निर्माण होतो. नव्याने दिलेल्या निर्देशानुसार अतिक्रमण विभागामार्फत हे मोठ्या आकाराचे फलक त्वरित हटवावे. या फलकांवर दिलेल्या मुदतीत कारवाई झाली नाही तर संबंधित यंत्रणेकडे योग्य पद्धतीने अर्थात सनदशीर पद्धतीने दाद मागितली जाईल, असा इशारा देण्यात आला आहे.
इमारतींची गच्ची, आवाराची भिंत यावर जाहिरात फलक लावण्यास मनाई करण्यात आली आहे. याबाबत सर्व महापालिका, मुंबई महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरण यासह विविध शासकीय व निमशासकीय यंत्रणांना एका महिन्यात कार्यवाही करण्याचे आदेश राज्य सरकारने दिले आहेत. यानुसार ही कारवाई करण्यात यावी.
नवी मुंबई शहरात आमदार-खासदार अशा नेत्यांनी जाहिरात फलक एजन्सीमालकांच्या बाजूने मागणी केली होती. मात्र राजकीय दबावाला बळी न पडता कारवाई करण्यात यावी. नेत्यांची संजीवनी वापरून जाहिरात एजन्सीमालकांच्या दबावाखाली कुठलीही कारवाई टाळू नये, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
या निवेदनाची दखल घेऊन केलेल्या कारवाईचा लेखी अहवाल आम्हाला प्राप्त करून द्यावा. आपण योग्य ती कारवाई केल्यास आपला सन्मान केला जाईल आणि कारवाई करण्यास कुचराई केल्यास नियमबाह्य जाहिरात फलकावर चढून आपणा विरोधात तीव्र आंदोलन केले जाईल.
- बाळासाहेब शिंदे, पर्यावरण सेवाभावी संस्था, अध्यक्ष
