‘पॅट’साठी ३० कोटींच्या निधीची तरतूद तरतूद
१० ते १३ ऑक्टोबरदरम्यान परीक्षेचे आयोजन
मुंबई, ता. २७ : राज्यातील दुसरी ते आठवीतील विद्यार्थ्यांसाठी संकलित मूल्यमापन चाचणी परीक्षा (पॅट-१) येत्या १० ते १३ ऑक्टोबरदरम्यान राज्यभरात आयोजित करण्यात येणार आहे. या परीक्षेच्या नियोजनासाठी शालेय शिक्षण विभागाने तब्बल ३० कोटी १६ लाख सहा हजार ३०० रुपयांची तरतूद केली असून, त्यासाठीचा आदेश जारी करण्यात आला आहे. पॅट परीक्षेचा हा एकूण निधी समग्र शिक्षा योजनेच्या राज्य हिश्श्यातून उपलब्ध करून देण्यात आला असल्याची माहिती शालेय शिक्षण विभागाकडून देण्यात आली.
राज्यात होणाऱ्या पॅट-१ परीक्षेला तब्बल ८४ लाख ७८ हजार ८७० विद्यार्थी बसणार असून, यासाठीचे वेळापत्रक नुकतेच राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेने (एससीईआरटी)ने जाहीर केले आहे. पॅट-१अंतर्गत प्रथम भाषा, गणित व तृतीय भाषा (इंग्रजी) या विषयांच्या इयत्ता दुसरी ते आठवीतील शासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सर्व शाळा तसेच खासगी अनुदानित शाळांतील विद्यार्थ्यांची चाचणी होणार असल्याची माहिती ‘एससीईआरटी’चे संचालक राहुल रेखावर यांनी दिली. २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षात राज्यातील अनुदानित, स्थानिक स्वराज्य संस्था, जिल्हा परिषदेच्या विविध माध्यमांच्या शाळांतील इयत्ता दुसरी ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी सुरुवातीला पायाभूत चाचणीनंतर संकलित मूल्यमापन चाचणी-१ या या परीक्षेचे आयोजन करण्यात आले असून, संकलित मूल्यमापन चाचणी-२ ही पुढील वर्षी एप्रिलमध्ये घेण्याचे नियोजन आहे.
विषयनिहाय पॅट-१ चाचणीचे विद्यार्थी
भाषा विद्यार्थ्यांची संख्या
मराठी ७०,९१,९७८
उर्दू ७७,५,८७८
इंग्रजी ३४,८,५९४
गुजराती ११,९६०
हिंदी २२,२,३५९
कन्नड २०,६०४
सिंधी ४८४
तमिळ २,५०१
तेलुगू १,१९५
बंगाली ३,३१७
