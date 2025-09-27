सप्टेंबर अखेर निवृत्त होणा-या सर्जन आणि वैद्यकीय प्राध्यापकांना मुदतवाढ मिळावी
निवृत्त होणाऱ्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना मुदतवाढ देण्याची मागणी
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २७ : महापालिकेच्या आधिपत्याखालील चार वैद्यकीय महाविद्यालये व एक दंत महाविद्यालय यामधील अधिष्ठाता, सर्जन आणि वरिष्ठ वैद्यकीय प्राध्यापक यांच्यासह सुमारे ५०हून अधिक पदे सप्टेंबरअखेरीस रिक्त होणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर रुग्णसेवा कोलमडू नये, म्हणून या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी आमदार मिहिर कोटेचा आणि महापालिकेतील भाजपचे माजी गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी पालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांच्याकडे केली आहे.
आमदार मिहिर कोटेचा आणि भाजपचे माजी गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांची भेट घेऊन या मुद्द्यावर चर्चा केली. या वेळी आयुक्तांनी या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद देत मागणीच्या अनुषंगाने उचित कारवाई कारण्याचे आश्वासन दिल्याचे आमदार कोटेचा यांनी सांगितले. सप्टेंबरअखेर जे वरिष्ठ वैद्यकीय अधिकारी सेवानिवृत्त होत आहेत, त्यांना मुदतवाढ न दिल्यास रुग्णालयातील शस्त्रक्रिया सेवा तसेच वैद्यकीय शिक्षणावर परिणाम होईल. रुग्णालय प्रशासन कोलमडण्याचीही शक्यता आहे. त्यामुळे प्रशासनाने तत्काळ पावले उचलावीत, असे कोटेचा यांनी स्पष्ट केले. नवीन भरतीची प्रक्रिया अद्याप सुरू झालेली नाही. त्यामुळे निर्माण होणारी पोकळी भरून निघेपर्यंत सध्याच्या पदाधिकाऱ्यांची सेवा सुरू ठेवणे गरजेचे आहे अन्यथा रुग्णांची हेळसांड होण्याची शक्यता असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.