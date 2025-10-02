मंत्रालयातील नवतेजस्विनी प्रदर्शनात महिलांच्या वस्तूंची यशस्वी विक्री
मुंबई, ता. २ ः महिला व बालविकास विभागांतर्गत कार्यरत महिला आर्थिक विकास महामंडळातर्फे मंत्रालयातील त्रिमूर्ती प्रांगणात २३ सप्टेंबरपासून भरविण्यात आलेल्या नवतेजस्विनी प्रदर्शनाचा समारोप झाला. चार दिवस चाललेल्या या प्रदर्शनाला नागरिकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला. ग्रामीण महिलांच्या स्वयंसहाय्यता गटांच्या उत्पादनांची चांगली विक्री झाल्याची माहिती महामंडळाने दिली.
या प्रदर्शनात राज्यभरातील बचत गटातील महिलांनी तयार केलेली विविध उत्पादने एकाच व्यासपीठावर आली होती. चंद्रपूरच्या बांबूच्या वस्तू, गोंदियाच्या लाखेच्या बांगड्या, ठाण्याची जागतिक ख्याती असलेली वारली कला, जुन्या कॅलेंडर पेपरपासून तयार केलेले आकर्षक दागिने आणि अकोल्याची पारंपरिक गुळपट्टी या वस्तूंनी ग्राहकांचे विशेष लक्ष वेधून घेतले. स्वयंसहाय्यता गटातील सदस्य पूजा हिने पर्यावरणपूरक दागिने विकले. ती म्हणाली, महिला आर्थिक विकास महामंडळाने आम्हाला मंत्रालयासारख्या ठिकाणी चांगली संधी दिली. आमच्यासाठी ही बाजारपेठ अमूल्य ठरली आहे.
महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालिका राजलक्ष्मी शाह यांनी सांगितले, की नवतेजस्विनी प्रदर्शनातील प्रत्येक स्टॉल हा महिलांच्या जिद्दीचा, कल्पकतेचा आणि सामूहिक उद्यमशक्तीचे प्रतीक आहे. या माध्यमातून महिलांसोबत संपूर्ण समाजाचे परिवर्तन होत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
