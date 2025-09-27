जुनी पेन्शन योजना रद्द करा!
८ ऑक्टोबरला पालिका मुख्यालयावर मोर्चा
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २७ ः वेतनवाढ बंद व जुनी पेन्शन योजना रद्द केल्याने मुंबई महापालिकेतील संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. याविरोधात दि म्युनिसिपल युनियनच्या नेतृत्वाखाली कामगार, लिपिकीय, निरीक्षकीय कर्मचारी व अधिकाऱ्यांनी ८ ऑक्टोबरला सकाळी १० वाजता महापालिका मुख्यालयावर मोर्चा काढण्याचा निर्णय घेतला आहे.
सकारात्मक निर्णय न झाल्यास आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा दि म्युनिसिपल युनियनचे सरचिटणीस रमाकांत बने यांनी दिला आहे. एलएसजीडी आणि एलजीएस परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यानंतर मिळणारी वेतनवाढ बंद करण्याचा प्रशासनाचा बेकायदा निर्णय रद्द करण्याची मागणी तसेच जुनी पेन्शन योजना तत्काळ लागू करण्यासाठी हा मोर्चा काढला जाणार असल्याचे युनियनचे सरचिटणीस रमाकांत बने यांनी सांगितले.
मोर्चादरम्यान महापालिका आयुक्तांना निवेदन देण्यात येणार आहे. कारात्मक निर्णय न झाल्यास आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा युनियनने दिला आहे. कर्मचाऱ्यांच्या हक्कांवर गदा आणणारे निर्णय मान्य केले जाणार नाहीत आणि आवश्यक असल्यास पुढील टप्प्यातील प्रखर आंदोलन उभारले जाईल, असेही बने यांनी म्हटले आहे.
मुंबई महापालिकेतील हजारो कामगार, लिपिक व अधिकारी मोठ्या संख्येने मोर्चात सहभागी होणार असून, ही लढाई फक्त वेतनवाढ व पेन्शनपुरती मर्यादित नसून कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य सुरक्षिततेशी निगडित आहे, असे युनियनने स्पष्ट केले.
