बोईसरमध्ये संतापलेल्या तरुणांकडून ओला शोरूमवर दगडफेक; पोलिसांकडून तरुण ताब्यात
बोईसरमध्ये ओला शोरूमवर दगडफेक
दुरुस्ती सेवा ठप्प असल्याने नागरिक त्रस्त
तारापूर, ता. २७ (बातमीदार) : बोईसर शहरातील ओला इलेक्ट्रिक दुचाकीच्या शोरूमने विक्रीसह दुरुस्ती आणि तांत्रिक सेवा बंद केली आहे. लाखो रुपये खर्च करून घेतलेल्या इलेक्ट्रिक दुचाकींच्या दुरुस्तीची सुविधा पूर्णपणे ठप्प झाल्यामुळे अनेक वाहने शोरूममध्येच बंदावस्थेत पडून असल्याने ग्राहकांचे मोठे हाल झाले. अखेर याच सेवेअभावी संतापलेल्या एका तरुणाने त्रिवेणी हॉटेलसमोर असलेल्या ओला शोरूमवर दगडफेक केली. या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला असून, बोईसर पोलिसांनी संबंधित तरुणाला ताब्यात घेतले आहे.
वारंवार रस्त्यात बंद पडणाऱ्या गाड्या आणि तांत्रिक अडचणींवर कोणताही उपाय उपलब्ध नसल्याने नागरिक वैतागले आहेत. या प्रकरणाचा अधिक तपास सुरू असल्याचे पोलिसांनी सांगितले. शोरूमने सेवा पूर्णपणे थांबवल्याने परिसरातील ओला ग्राहक सध्या मोठ्या अडचणींचा सामना करीत आहेत.
पर्यायी सेवेची मागणी
ग्राहकांचे लाखो रुपये अडकून पडले असताना कंपनीकडून कोणताही प्रतिसाद किंवा पर्यायी सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे नागरिकांत प्रचंड नाराजी असून, कंपनीने त्वरित दुरुस्ती सेवा सुरू करावी किंवा ग्राहकांना योग्य तो पर्याय द्यावा, अशी मागणी होत आहे.
येथील ओला इलेक्ट्रिक दुचाकी शोरूमने विक्री करताना आकर्षक आश्वासने दिली होती. पण विक्रीनंतर गाड्यांची देखभाल, तांत्रिक दुरुस्ती याबाबत हात झटकला आहे. दीड लाख रुपयांची इलेक्ट्रिक गाडी खरेदी करून ती रस्त्यावर बंद पडावी आणि दुरुस्तीला कुठेही जागा नसावी, ही ग्राहकांची मोठी फसवणूक आहे.
– विजय गागुर्डे, उपजिल्हाध्यक्ष, मनसे विद्यार्थी सेना पालघर आणि ओला इलेक्ट्रिक दुचाकी ग्राहक, बोईसर
