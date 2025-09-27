दारूच्या नशेत मुलाकडून पित्याचा खून
दारूच्या नशेत मुलाकडून पित्याचा खून
जव्हार, ता. २७ (बातमीदार) : तालुक्यातील शिवाजीनगर येथे दारूच्या व्यसनामुळे झालेल्या वादातून एका मुलाने आपल्या ७० वर्षीय पित्याचा लाकडी दांडक्याने मारहाण करून खून केल्याची घटना घडली. याप्रकरणी जव्हार पोलिस ठाण्यात मुलावर गुन्हा दाखल केला आहे.
रावजी शिंदे (वय ७०) आणि त्यांचा मुलगा अर्जुन रावजी शिंदे (वय ४०) हे दोघे एकत्र राहायचे. अर्जुनला दारूचे व्यसन होते. दारू पिऊन घरी आल्यानंतर त्याचे वडिलांशी भांडण झाले आणि त्याने रागाच्या भरात घरातील लाकडी दांडक्याने रावजी शिंदे यांची पाठ, पाय आणि डोक्यावर मारहाण केली.
गंभीर जखमी अवस्थेतील रावजी शिंदे यांना तातडीने पतंगशहा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. त्यांनी स्वतः पोलिसांकडे मुलाने मारहाण केल्याची तक्रार नोंदवली होती; मात्र उपचारादरम्यान दोन दिवसांनी त्यांचा मृत्यू झाला.
वडिलांच्या मृत्यूनंतर अर्जुन गावातून फरार झाला होता. मात्र पोलिस निरीक्षक विजय मुर्तडक यांच्या नेतृत्वाखालील पथकाने तत्परता दाखवत केवळ दोन तासांत अर्जुनला ताब्यात घेत त्याच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.