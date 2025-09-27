ऑडी कारनंतर आता दुचाकी खाडीत कोसळली
‘ऑडी’नंतर आता दुचाकी खाडीत कोसळली
पाठीमागील प्रवासी सुखरूप, चालक बेपत्ता
नवी मुंबई, ता. २७ (वार्ताहर) : जुलै महिन्यात ऑडी कार खाडीत कोसळल्याची घटना ताजी असतानाच नवी मुंबईतील बेलापूर जेट्टीजवळच्या खाडीत शनिवारी (ता. २७) सकाळी एक दुचाकी आणि दोन मित्र कोसळल्याची दुसरी दुर्घटना घडली आहे. जवळच असलेल्या सागरी सुरक्षा रक्षकांनी दुचाकीवर पाठीमागे बसलेल्या तरुणाला सुखरूप वाचवले; मात्र दुचाकी चालक असलेला त्याचा मित्र खाडीत वाहून गेला. त्यामुळे त्याचा पोलिसांसह सागरी सुरक्षा दलाचे जवान शोध घेत आहेत.
अथर्व शेळके (वय २३, चालक) आणि त्याचा मित्र श्रेयस अशोक झोंग (वय २३, पाठीमागील प्रवासी) हे दोघे आयटी क्षेत्रात कार्यरत असलेले मित्र सकाळी ५:३० वाजण्याच्या सुमारास दुचाकीवरून पनवेलकडे जात होते. अंधारामुळे अथर्व शेलके याला रस्ता न समजल्याने त्याने उड्डाणपुलाऐवजी थेट बेलापूर जेट्टीकडे जाणारा बंद रस्ता पकडला. यामुळे दुचाकी वेगात थेट खाडीत कोसळली. जवळच असलेल्या सागरी सुरक्षा रक्षकांनी तत्काळ धाव घेऊन श्रेयस झोंग याला सुखरूप वाचवले तसेच दुचाकीही बाहेर काढली. मात्र दुचाकी चालक अथर्व शेळके हा खाडीच्या प्रवाहात वाहून गेल्याने बेपत्ता आहे. दिवसभर पोलिस आणि सागरी सुरक्षा दलाचे जवान अथर्वचा शोध घेत आहेत. सीबीडी पोलिस ठाण्यात अथर्व बेपत्ता झाल्याची नोंद करण्यात आली आहे.
ऑडीसह महिला खाडीत
याच ठिकाणी गत जुलै महिन्यात एका महिलेने कार चालवून घेऊन उलवे येथे जात असताना, उड्डाणपुलाऐवजी चुकीचा रस्ता घेतल्याने ती महिला ऑडी कारसह खाडीत कोसळली होती. त्या वेळी सागरी सुरक्षा रक्षकांनी या महिलेला सुखरूप बाहेर काढून तिला वाचवले होते. तसेच तिची कारदेखील बाहेर काढली होती.
