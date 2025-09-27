बाधित ६१९ कुटुंबातील प्रत्येकी एकाला नाेकरी
बाधित ६१९ कुटुंबातील प्रत्येकी एकाला नाेकरी
गारगाई धरणाबाबत पालिका प्रशासनाचे आश्वासन
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २७ ः गारगाई धरण प्रकल्पामुळे बाधित झालेल्या कुटुंबांचे वाडा तालुक्यातील देवळी गावाजवळ ४०० हेक्टर भूखंडावर पुनर्वसन करण्यात येणार आहे. बाधित कुटुंबातील प्रत्येकी एका व्यक्तीला पालिकेत कायमस्वरूपी नोकरी देण्यात येईल, असे आश्वासन पालिका प्रशासनाने दिले आहे.
पालघर जिल्ह्यातील प्रस्तावित गारगाई धरणामुळे बाधित होणाऱ्या सर्व ६१९ कुटुंबांना जमीन आणि नुकसानभरपाई देण्यात आली आहे. बाधित कुटुंबे वाडा तालुक्यातील ओगडा आणि खोडाडे गाव येथे वास्तव्यास आहेत. त्यांची घरे प्रकल्पाच्या पाणलोट क्षेत्रात पूर्णपणे पाण्याखाली जाणार आहेत. त्यांच्या पुनर्वसनासाठी देवळी गावाजवळील ४०० हेक्टर जमीन संपादित केली आहे, जिथे त्यांचे पुनर्वसन केले जाईल, असे पालिकेने स्पष्ट केले.
आणखीन चार गावांच्या जमिनी धरणात जाणार आहेत; मात्र त्या गावांतील आदिवासी रहिवाशांना स्थलांतरित करण्याची आवश्यकता नाही. त्यांना जमिनीच्या बदल्यात नुकसानभरपाई दिली जाईल, असेही पालिकेने स्पष्ट केले आहे. जमिनीची भरपाई जमीन आणि आर्थिक मदत देऊन या रहिवाशांना पूर्णपणे निराधार केले जाणार नाही. बाधित कुटुंबांतील प्रत्येकी एका व्यक्तीला पालिकेत नोकरी दिली जाईल, असे आश्वासन पालिकेने दिले आहे.
-------
मुंबई पाणीस्थिती अन् गारगाई प्रकल्प
- दरराेजचा पाणीपुरवठा : ३,८०० दशलक्ष लिटर
- दरराेजची गरज : ६०० दशलक्ष लिटर
- गारगाई धरणातून पाणी मिळणार : ४४० दशलक्ष लिटर
- विस्थापित कुटुंबे : ६१९
- प्रकल्पासाठी झाडांवर कुऱ्हाड : २ लाख
-----
काेट
गारगाई धरणाचे काम सुरू करण्यापूर्वी महापालिकेला तीन प्रमुख परवानग्या मिळवाव्या लागणार आहेत. राज्य वन्यजीव मंडळाने या प्रकल्पाला मंजुरी दिली आहे. अद्याप राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाची मंजुरी बाकी आहे. वनसंवर्धन कायद्यानुसार इतर दोन परवानग्यादेखील प्रलंबित आहेत. निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर सर्व मंजुरी मिळाल्यानंतर सुमारे सहा महिन्यांनी प्रकल्पाचे काम करण्यात येईल.
- अभिजित बांगर, अतिरिक्त आयुक्त (प्रकल्प), मुंबई महापालिका
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.