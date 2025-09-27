पालघरमधील अधिकाऱ्यांची मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीला मदत
पालघर, ता. २७ : राज्यात अतिवृष्टीमुळे नैसर्गिक आपत्ती ओढवली आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील शासकीय अधिकाऱ्यांनी एका दिवसाचे वेतन मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीला देण्याचा निर्णय घेतला आहे. याच अनुषंगाने पालघर जिल्ह्यातील २५० पेक्षा जास्त अधिकाऱ्यांनी सप्टेंबरमधील एक दिवसाच्या वेतनाची रक्कम देण्याचा निर्धार केला आहे. मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीत ही रक्कम जमा केली जाणार आहे. अधिकारी महासंघाचा हा निर्णय आपद्ग्रस्त नागरिकांना मोठा आधार देणारा असून, सरकारच्या बचाव व मदत कार्याला बळ देणारा ठरेल, अशी अपेक्षा आहे. राज्यात झालेल्या नुकसानीच्या वेळी ग्रस्तांना सामाजिक जाणीवेतून केली जाणारी ही मदत नैतिक जबाबदारी म्हणून करत असल्याचे अधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे. विशेष म्हणजे बहुतांश सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांनीदेखील मदतीची तयारी दाखवली आहे.
